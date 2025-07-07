法情報機構：大陸遊說各國勿買法製戰機 推銷中製武器

法國軍方與情報官員表示，法製飆風戰機5月在印度與巴基斯坦衝突遭中國製戰機擊落後，中國透過旗下使館散播飆風的負面評價，顯示北京意圖打擊這款旗艦戰機的聲譽與銷售。

據美聯社所見的法國情報部門調查結果，中國駐外使館武官發起行動，批評飆風（Rafale）戰機性能，並試圖說服已下單購買的國家（尤其是已訂購42架的印尼）不要繼續增購，並鼓勵其他潛在買家選擇中國製戰機。

今年5月，印度與巴基斯坦爆發為期4天的衝突，巴國聲稱其空軍於在作戰期間擊落5架印度戰機，其中包括3架飆風。法國官員表示，此事導致已向法國達梭飛機製造公司（Dassault Aviation）下單購買飆風的國家針對該款戰機性能提出質疑。

印度方面則承認有戰機損失，但未證實具體數量。法國空軍司令貝蘭格（Jérôme Bellanger）則稱，據他看到的證據，印度共損失3架戰機，包括1架飆風、1架俄羅斯製蘇愷（Sukhoi），以及1架法製幻象2000（Mirage 2000）。這是首起已知的飆風戰損事件，法國已同意將該款戰機賣給8個國家。

為捍衛飆風戰機的聲譽，法國官員指控巴基斯坦及其盟友中國聯手在網路上抹黑這款戰機，並散布惡意假消息。

法國官員指出，前述活動包含在社群媒體迅速傳播的貼文、顯示所謂戰機殘骸的偽造影像、人工智慧（AI）生成內容，以及利用電玩畫面模擬戰鬥過程等。

根據研究網路假消息的法國專家，印巴衝突爆發時出現逾千個社群媒體帳號，負責散布有關中國技術更加優越的言論。

法國軍方表示，他們尚無法證實網路上針對飆風的詆毀行動與中國政府有直接關聯，但情報機構報告顯示，中國官員曾遊說潛在客戶放棄購買法國戰機。

此外，中國駐外武官還會將遊說行動聚焦於已下單或正考慮購買飆風的國家。

針對法方指控，中國國防部回應，法方說法純屬毫無根據的謠言與誹謗。

倫敦國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute，RUSI）空軍戰力專家布朗克（Justin Bronk）分析，中國可能希望透過散播對法製軍備的疑慮，削弱法國欲與亞洲國家建立的安全關係。