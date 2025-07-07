土耳其派兵赴伊拉克洞穴找同袍遺體 12人甲烷中毒身亡

土耳其近日派士兵赴伊拉克北部1處洞穴，尋找幾年前被庫德族戰士射殺的同袍遺體，搜尋期間有多人暴露在甲烷氣體中。土耳其政府今天宣布，中毒身亡人數從8人增至12人。

法新社報導，這起意外發生時機敏感，武裝團體庫德工人黨（PKK）先前同意停止數十年來與土耳其政府的衝突後，土耳其正在和庫德族人談判。

庫德工人黨自1984年起與土耳其政府爆發衝突，造成超過4萬人喪生。

土耳其國防部表示，意外發生時，土耳其軍隊正在尋找1名在2022年5月衝突中被庫德族戰士射殺的同袍遺體；他的屍體從未被找到。

土耳其國防部今天透過X平台表示：「我們的英勇戰友又有4人受甲烷影響而死…死亡總人數上升至12人。」

貼文並未解釋洞穴中甲烷的來源。

土耳其國防部昨天說，這個洞穴先前是作為醫院使用，在搜索行動中，土耳其人員有19人曾暴露在甲烷中。