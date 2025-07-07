泰國政壇動盪 賭場合法化草案擬從國會撤回

泰國政府推賭場合法化草案，但遭到民間反彈，遲遲無法在國會辯論。被停職的總理貝東塔的錄音外洩事件後，泰國政壇動盪，執政聯盟決定先從國會撤回賭場合法化草案，交由新閣員重新檢視。

泰國內閣會議在今年1月13日通過讓賭場合法化的綜合型娛樂設施商業法（Entertainment ComplexBusiness Act）草案，國會眾議院原定在上個會期的4月9日針對草案辯論，但當時內閣認為政府還有其他更緊急的事情要處理，例如應對美國的對等關稅政策以及地震的後續處理等，因此決定延後辯論賭場合法化草案。

眾議院在7月3日復會，並排定7月9日初審賭場合法化草案，不過貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）近日在和柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）關於泰柬爭議邊境的錄音外洩後，面臨強大輿論和政治壓力。

執政聯盟中擁有69席眾議員的泰自豪黨（Bhumjaithai）6月18日退出聯盟，貝東塔也隨後在7月1日遭到憲法法庭停職，不過在貝東塔遭到停職前已向泰王提出內閣改組名單，因此新內閣成員在7月3日宣誓就職。

泰自豪黨退出執政聯盟後，執政聯盟仍擁有眾議院500席中過半數的261席，但只要有人跑票或棄權，執政聯盟提出的法案就不容易過關。財政部副部長朱拉蓬（Julapun Amornvivat）上週曾表示，由於新內閣就定位，因此賭場合法化草案必須交由新內閣重新檢視。

朱拉蓬表示，負責賭場合法化草案的官員和執政聯盟的眾議員今天開會決定是否再度延後辯論草案或是直接撤回草案，但不管是延後或是撤回，朱拉蓬表示都和泰自豪黨退出聯盟造成執政聯盟沒有穩定過半無關。

執政聯盟眾議院黨鞭維蘇（Visuth Chainaroon）今天在會後對媒體表示，9日的會議中將會提出撤回賭場合法化草案的動議。

賭博目前在泰國屬非法行為，只有賽馬或樂透等少數政府允許的活動合法；看準博弈產業合法化帶來的龐大收益，及吸引更多國際觀光客，泰國內閣會議在今年1月13日通過綜合型娛樂設施商業法草案。

泰國政府參考新加坡的範例，主張設置一座綜合性的娛樂設施，裡面包括賭場、主題公園和會展中心等，進入賭場將設年齡門檻及入場費。

為泰黨認為賭場合法化有助吸引觀光客，並增加工作機會和觀光收入，但遭到來自民間的強力反彈，不同的團體數度到總理府前面抗議；一份泰國國立發展管理學院（National Institute of DevelopmentAdministration,NIDA）做的民調顯示，6成的民眾反對賭場合法化。