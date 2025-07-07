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國際移民組織：6月迄今 伊朗遣返近45萬阿富汗人

中央社／ 喀布爾7日綜合外電報導

聯合國旗下移民組織今天表示，今年6月以來已有近45萬名阿富汗人離開伊朗返回家園。先前伊朗政府下令，非法移民須於7月6日前離境。

法新社報導，伊朗當局5月底下令，境內無證居留的阿富汗人需在7月6日前離境。據德黑蘭當局，境內共有600萬名阿富汗人，此舉可能影響多達400萬人。

數個聯合國機構表示，自6月中開始，自伊朗離境的人數明顯增加，某幾天可見約4萬人跨越西部赫拉特省（Herat province）的伊斯蘭卡拉（Islam Qala）過境點。

根據國際移民組織（International Organization forMigration，IOM）發言人，從6月1日到7月5日，共有44萬9218名阿富汗人離開伊朗返國，這使得今年迄今返回阿富汗的人數達到90萬6326人。

聯合國警告，大批移民湧入將導致阿富汗的貧窮、高失業率和氣候災害等問題惡化，因此呼籲各國暫勿強制遣返阿富汗人。

伊朗 移民 阿富汗

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