媒體：澳總理訪華將談達爾文港爭議

據香港《南華早報》引述知情人士稱，澳大利亞總理阿爾巴尼斯下周訪華，除貿易外，也將談及有爭議的達爾文港出售問題。

該報引述分析人士稱，預計這將是一個困難的談話。一名消息人士向該報表示，阿爾巴尼斯將在7月15日左右抵達北京，此行是作為「友好姿態」，保持雙邊關係在積極的軌道上。

另一名消息人士向該報表示，阿爾巴尼斯將出席中國國際供應鏈展覽會。該展會自2023年起在北京每年舉行。今年的日期將是7月16日-20日。

中方5月回應：「道義欠妥」

德國之聲5月報導，位於澳大利亞北部的達爾文港10年前以99年租期租賃給中資嵐橋公司。由於該地的戰略意義，坎培拉考慮將其收回。中國駐澳大利亞大使肖千對此回應說，這種做法「在道義上欠妥」。

今年4月，尋求連任的澳總理阿爾巴尼斯在競選中，批評該國前保守派政府將達爾文港口「賤賣給一家與中國政府有聯系的公司」，並表示，達爾文港口應該「掌握在澳大利亞人手中」，他誓言要收回對這一戰略資產的控制權。

5月底，美國一家私募股權公司Cerberus表示，有意收購達爾文港的租賃權。中國外交部發言人毛寧在被問及此事時回答說：「;有關的中國企業是通過市場方式獲得達爾文港的租約，其合法權益應當受到充分的保護。」

據路透社報道稱，Cerberus資本管理公司由億萬富翁投資人費伯格（Stephen Feinberg）創建。費伯格於今年3月被任命為美國國防部副部長。

達爾文港的戰略意義

2015年，中資嵐橋集團同澳大利亞北領地政府以5.06億美元的價格簽署了租賃合同，獲得該國北部達爾文港的租約，為期99年。這一決定當時受到美國總統奧巴馬的批評。每年有六個月的時間，約2000名美國海軍陸戰隊人員在澳大利亞北部的達爾文市進行演練。美國和澳大利亞正在擴建當地的空軍基地，以容納美國戰鬥機。

德國之聲去年12月報道，隨著中國在東海、南海和台灣海峽的軍事行動增加，鄰近亞太地區的達爾文，正在成為澳大利亞、美國和日本重要的軍事基地，也是阻止中國將南海問題軍事化的重要據點。智庫“加拿大全球事務研究所”亞太基金會研究員納吉（Stephen R. Nagy）表示，澳大利亞政府一直致力於使該國成為東南亞和太平洋島嶼地區重要的中等強國，「它將把大部分資源集中在（達爾文）那裡，同時加強南海、台灣海峽等地區的小邊合作，以有助於對中國提供可靠的威懾」。

澳大利亞戰略政策研究所國家安全項目負責人科恩（John Coyne）表示，嵐橋集團如果決定因利潤而出售該港口，對阿爾巴尼斯政府而言將是較容易的途徑。否則，後者將須以國家安全為由予以干預，這將引發中國的強烈反對。他向路透社表示：「這樣一項資產被剝離，北京不會感到高興。」

（綜合報道）

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