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巴基斯坦南部窮困社區危樓倒塌 共奪27命死者多貧民

中央社／ 喀拉蚩7日綜合外電報導

巴基斯坦南部港市喀拉蚩（Karachi）近日發生公寓大樓倒塌事故，官員今天表示，救難人員已結束為期3天的搜救行動，總共從瓦礫中尋獲27具遺體。

法新社報導，這棟公寓大樓位於喀拉蚩貧困的利雅里（Lyari）社區，於4日上午10時許倒塌，當地居民事發不久前曾通報聽見建物劈啪作響。該社區長期以來深受幫派暴力影響，曾被視為巴基斯坦最危險地區之一。

該區政府官員柯索（Javed Nabi Khoso）告訴法新社：「所有被困在瓦礫下的遺體都已尋獲，因此搜索行動已告結束。死亡總數為27人。」

當局指出，該棟建築早已被列為危樓，已於2022年至2024年間對住戶發布驅離通知，但房東及部分住戶向法新社表示，他們從未接獲相關通知。

當地少數族群社會運動人士馬赫希瓦瑞（SundeepMaheshewari）表示，罹難者中有20人為印度教徒，多數受害者家庭都非常貧困。

柯索指出，自5日以來，該區50多棟危樓中，已有5棟被疏散，「已展開（疏散）行動，將持續進行，直到所有類似建築都完成撤離」。

在人口超過2億4000萬的巴基斯坦，建築物或屋頂倒塌事故時有所聞，主因是安全標準低落與建材劣質。

其中，人口逾2000萬的喀拉蚩情況尤為嚴重，當地普遍有建築品質不佳、違法加蓋、基礎設施老化、人口過度擁擠及建築法規執行不力等問題。

住戶 巴基斯坦 建築

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