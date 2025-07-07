繼德國之後 波蘭也在兩國邊境實施過境檢查

從本周一（7月7日）起，波蘭在與德國的邊境口岸實行檢查。波蘭內政部在社交媒體X上宣布，自午夜以來，已在52個邊境口岸對旅客進行檢查。

在克拉尼克-多爾尼（Krajnik Dolny）檢查站，邊防警察和軍警攔下從德國勃蘭登堡州施韋特（Schwedt)方向駛來的車輛，檢查車上人員的證件。這些人中，有的是趕在上班前到波蘭去加油，因為波蘭油價便宜些。載重汽車一般不在受檢查之列。

在德國奧德河畔法蘭克福（Frankfurt/Oder）和波蘭斯武比采（Slubice）之間的邊境口岸，波蘭邊警往往對波蘭牌照的車輛揮手放行，但卻攔下德國牌照車輛。步行過境者也會受到檢查。

波蘭內政部部長：打擊人口販運

波蘭內政部長托馬斯·西蒙尼亞克（Tomasz Siemoniak）在內政部的帖子中表示，「這項管控措施針對那些參與非法偷運移民過境者。普通旅客無需擔心。」邊防警察尤其警惕小型巴士、載客量大的轎車以及安裝暗色車窗玻璃的車輛。

這項檢查措施將持續到8月5日。過境旅客需攜帶有效身份證或護照。

波蘭也在與立陶宛的13個邊境口岸實施過境檢查。波蘭邊防人員周一清晨逮捕了一名愛沙尼亞公民。據報導，他的車裡有四名企圖非法入境的人。

各自實施邊境檢查

波蘭中左翼政府啟動邊檢是對德國的邊境管制措施做出的回應。德國從2023年10月以來在與波蘭的邊境進行隨機檢查，以阻止非法移民。

今年5月，德國新政府上任後不久，聯邦內政部長亞歷山大·多布林特（Alexander Dobrindt，基社盟）下令加強邊境管控。下令加強邊境管控。同時，他還下令未來可能在邊境遣返尋求庇護者。

德國遣返尋求庇護者在波蘭是一個敏感的話題，部分因為右翼分子散布謠言，稱德國官員會把之前從未在波蘭停留過的難民申請者送到波蘭。

多布林特本人表示，他已建議在德波兩國共同邊界的德國一側共同實施管控。但他的建議沒有得到採納。邊境地區的德國商業協會代表指出，管控措施會對貨物運輸和人員通勤帶來消極影響。

家住德國埃伯斯瓦爾德（Eberswalde）的奧利維（Oliver）每周到施韋特（Schwedt）工作一天，之後會去波蘭加油。對於邊界管控，他表示，「這對我影響不大。走私活動減少會對安全有好處。」但是，他也談到，波蘭邊防人員不會德語，聽不懂他們到底想要什麼。這位年輕人說，只要他們只是檢查證件，而不是檢查行李箱，就沒什麼關係。

（德新社）

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