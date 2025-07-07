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倫敦七七爆炸案20週年 英王與首相致敬團結精神

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

今天是倫敦「七七爆炸案」20週年，英王查爾斯三世英國首相施凱爾均發布聲明，向英國人民在攻擊事件發生後所展現的團結精神致敬。

在2005年7月7日，4名於英國長大的伊斯蘭極端主義分子在倫敦各地引爆自殺炸彈，地點包括阿爾德門地鐵站（Aldgate Station）、埃治瓦路（EdgwareRoad）、國王十字區（King's Cross）及塔維斯托廣場（Tavistock Square），造成52人死亡、數百人受傷。

法新社報導，倫敦市將舉辦數場七七爆炸案20週年紀念活動，預計王室成員將與受事件直接影響者一同參加。

查爾斯三世（King Charles III）呼籲民眾，銘記攻擊案後眾人展現的「非凡勇氣與同情心」。

他在英國聯合社（Press Association）發表的聲明指出：「我們以沉痛心情，追思這52名遭到無謂邪惡行徑殺害的無辜人士，以及他們親友難以磨滅的悲痛。」

「與此同時，我們也應謹記從那黑暗一天湧現的無數展現非凡勇氣與同情心的故事。」

施凱爾（Keir Starmer）也發布聲明談到：「那些試圖分裂我們的人失敗了。」

他強調：「我們那時團結一致，現在也是如此－為了對抗仇恨，也為了支持自由、民主及法治等那些定義我們的價值。」

倫敦 查爾斯三世 英國

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