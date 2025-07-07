菲美「雷霆對抗」演習 F-35匿蹤戰機南海巡邏

菲律賓與美國空軍今天展開年度例行「雷霆對抗」（CopeThunder）第2輪演習，加強協同作戰能力，美方F-35匿蹤戰機也參加演習，在菲律賓專屬經濟區上空與菲方戰機共同巡邏。

這是今年「雷霆對抗」第2輪演習，代號「雷霆對抗25-2」，上午在呂宋島中部的克拉克空軍基地（Clark Air Base）展開，預定於18日結束。

菲律賓空軍司令寇杜拉（Arthur M. Cordura）、美國太平洋空軍（PACAF）第421戰機中隊指揮官瑪斯勒（Bryan Mussler）出席了開幕儀式。

根據菲律賓空軍提供的資料，菲方有2301人、美方有225人參加演習，訓練項目包括戰機作戰、常規作戰、不對稱作戰和災難因應等，地點分布在呂宋島北部。

美方出動世界最先進的戰機之一的F-35匿蹤戰機，菲方則動員FA-50輕型戰機、A-29輕型攻擊機、AW-109直升機、UH-1Y超級休伊直升機以及黑鷹直升機（Black Hawk）。

演習首日，美方F-35匿蹤戰機與菲方FA-50輕型戰機，在「菲律賓專屬經濟海域」上空進行共同巡邏演訓；菲律賓空軍公布了相關影片，但未披露具體地點。

菲律賓專屬經濟區是指從菲律賓領海基線向外延伸200海里的範圍，大片海域與南海重疊。

「雷霆對抗」是菲美之間一年一度的雙邊空軍演習，今年旨在發展不對稱戰力，運用於兵力投射和區域拒止；增強常規能力，確保空中作戰優勢；強化國際安全夥伴合作，以提升作戰協調、戰備、效率和戰略威懾力。

菲律賓空軍表示，第二輪演習是菲美空軍提升協同作戰能力與共同防禦準備的另一個里程碑，有助菲律賓推動軍事現代化，共同維護印度太平洋地區的安全和穩定。

第一輪代號「雷霆對抗25-1」的演習於4月7日至18日在呂宋島多處進行。

雖然「雷霆對抗」演習並未點名任何假想敵，但中國在台灣海峽與南海的強勢擴張，已引起許多國家關切。