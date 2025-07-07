源頭控管奏效 歐盟庇護申請減少德國退居第3

歐盟最新報告顯示，德國今年上半年難民庇護申請數量較去年同期大減43%，為多年來首度不再是歐盟收案最多國家。專家指出，此一轉變與歐盟加強邊境控管、並與北非國家展開移民合作有關，但「利比亞路線」再度升溫也讓歐盟憂心新一波移民潮。

德國世界報（Die Welt）駐歐盟記者日前取得歐盟庇護署（EUAA）一份未公開報告，指出今年1月1日到6月30日，德國難民庇護申請數量共6萬5495件，較去年同期減少43%。

這是多年來德國首度不再是歐盟申請庇護數最多的國家。根據報告，今年前半年申請量最高的歐盟國家為西班牙，共7萬6020件；次高是法國，共7萬5428件，德國居第3。

庇護申請減少的趨勢不僅出現在德國，全歐盟上半年共收到38萬8299件庇護申請，較去年減少23%。庇護申請者主要來自委內瑞拉、阿富汗與敘利亞。西班牙是委內瑞拉申請者的首選；阿富汗及敘利亞人則以德國為主要落腳國。

德國歐洲議會議員、移民政策專家杜蓬（LenaDüpont）分析申請人數下降原因，指除了季節性因素與歐盟邊境管控帶來的影響，也和歐盟與北非國家簽署的新合作協議有關。

歐盟近年與突尼西亞、埃及等北非國家簽署一系列移民合作協議，提供數十億歐元援助，協助這些國家強化邊境管理、改善當地醫療與教育系統。作為交換，合作國須配合減少非法移民從本國出境前往歐洲。

這類的協議被歐盟視為「從源頭控制移民流動」的重要政策工具，杜蓬坦言，雖然部分合作夥伴國存在人權爭議，但若能有效減輕歐洲庇護系統負擔，歐盟有必要與這些國家展開合作。

儘管庇護申請數量已顯著下降，歐盟內部要求收緊移民的聲音未歇，歐洲議會議員歐天（Jan ChristophOetjen）表示，報告數據雖顯示現行「源頭控管」措施奏效，歐盟仍須持續加強邊境控管，強化歐盟邊境管理局（Frontex）的執法與移民監管能力。

近月來從利比亞出發前往歐洲的非法移民增加，希臘克里特島（Crete）為主要登陸歐洲的地點，當地收容能力已趨飽和。報告估計，目前約有9萬滯留在利比亞的難民，等待透過這條「利比亞路線」跨海尋求庇護。

當前利比亞獲聯合國承認的全國團結政府（Government of National Unity）與被俄羅斯支持的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）衝突不斷，歐盟擔憂，利比亞政局動盪將進一步推升移民潮。

部分歐洲官員警告，俄羅斯可能透過支持哈夫塔，操控難民流動，把向歐洲施加難民庇護壓力，作為混合戰的一種手段。

杜蓬強調，歐盟不能等到大量尋求庇護者已經出發、甚至在地中海溺斃時才處理問題，而是應該提前在移民來源與中繼國介入，預防難民危機。歐盟內政和移民專員布倫納（Magnus Brunner）也將在本週赴利比亞與全國團結政府會談。