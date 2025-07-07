韓特檢聲請逮捕尹錫悅內容外流 控律師團妨害調查

韓國特檢組依濫權、偽造公文等罪嫌向法院聲請逮捕前總統尹錫悅，但相關陳述內容等遭尹錫悅方律師團外流，特檢組今天指控此為妨害調查的嚴重犯罪，將採取刑事處罰等嚴正處理。

特檢組今天向媒體表示，法院受理特檢組提出的逮捕令聲請後，會提供律師團謄本，但律師團將此外流給媒體，內容包括嫌疑人的身分證號及相關人士的陳述等，對相關罪嫌內容全部遭公開一事表達嚴重憂心。

特檢組也表示，身分證號外流屬重大犯罪，在調查過程中向媒體公開相關人士陳述也會對陳述者在審判中的案子造成負面影響，可視為妨害調查，強調特檢組可依違反個人情報保護法、刑法上的業務秘密洩漏等罪嫌予以處罰。

對此，特檢組表示會在確認外流經過後，依法採取刑事處罰及通報律師協會等嚴正措施。

特檢組6日依妨害執行特殊公務、濫用職權妨礙權利行使、違反「總統警衛法」以及偽造公文等罪，向法院聲請逮捕尹錫悅。之後，前總統警護處處長金成勛（音譯）等主要相關人員的詳細陳述內容透過媒體公開。

尹錫悅去年12月3日無預警發布緊急戒嚴，解除後遭國會彈劾，並以內亂罪遭調查，但因他持續拒絕出面受調，高層公職人員犯罪搜查處及警方特殊搜查團在今年初數次嘗試逮捕尹錫悅，但遭警護處阻擋，尹錫悅及金成勛因此遭控妨礙特殊公務執行等罪嫌。