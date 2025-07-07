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路透社X帳號存取受限 印度當局：未要求封鎖

中央社／ 新德里7日綜合外電報導

許多印度用戶本月5日發現，路透社的社群平台X帳號無法存取，X平台稱這是為因應一項「法律要求」而暫時停權所致。印度當局則說，沒有任何政府機構要求封鎖路透社帳號。

印度新聞局（PIB）發言人告訴路透社，沒有任何印度政府機構要求「封鎖路透社帳號，我們正持續與X合作解決相關問題」。

路透社無法立即確認上述法律要求具體針對哪些內容、要求封鎖帳號的原因，也未說明是哪個政府機構提出投訴。

X平台代表並未立即回應置評要求。路透社發言人透過聲明表示：「我們正在與X合作解決問題，以儘早恢復路透社在印度的帳號。」

路透社經營的另一個帳號Reuters World在印度也遭到封鎖。

自7月5號晚間起，在全球擁有超過2500萬追蹤者的路透社X主帳號在印度被封鎖。頁面顯示訊息說：「為因應一項法律要求，@Reuters在印度的存取遭到限制。」

X平台在5月16日寄給路透社社群媒體團隊的電子郵件中表示：「一旦接獲如執法機關或政府部門等授權機構要求刪除帳號內容的法律要求，我們將根據X的政策通知帳號持有人。」

「為了遵守X在印度法律下的義務，我們根據2000年推出的『資訊科技法』（Information TechnologyAct）限制您的X帳號；但帳號內容在其他地區仍然可見。」

路透社無法確認此次帳號遭封鎖是否與這封郵件有關。

X 印度 法律

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