希臘貨船疑遭葉門叛軍攻擊 船員棄船紅海獲救

英國海事安全公司表示，一艘希臘營運的散裝貨輪今天在紅海遭砲火、無人載具與飛彈攻擊，船員棄船逃生後，被行經船隻救起。據稱此攻擊與葉門叛軍「青年運動」手法類似。

路透社報導，這起攻擊發生在葉門西南外海，遇襲對象是懸掛賴比瑞亞國旗的「魔幻海洋號」（MagicSeas）。這是自4月中旬以來，這條重要航道首次獲報此類事件。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）與海事安全公司安布雷（Ambrey）在報告中表示，這艘貨船首先遭到8艘小艇砲火襲擊，船上武裝安保人員予以還擊。

海事安保公司戴普勒斯（Diaplous）與安布雷公司在另一份報告中表示，貨船隨後遭遇4艘無人水面載具與飛彈攻擊。

安布雷補充，「2艘無人水面載具撞上船隻左舷，損壞船上貨物」。英國海事貿易行動辦公室亦指出，攻擊導致船上起火。

海事安全部門消息人士表示，船隻進水後，迫使船員棄船逃生。希臘航運公司Stem Shipping已向路透社證實相關消息。

英國海事貿易行動辦公室表示，所有船員均被一艘經過的商船救起，安全無虞。

目前尚無任何團體宣稱對此攻擊負責，但安布雷表示，遇襲船隻的特徵符合青年運動（Houthi）攻擊目標的典型樣貌。

英國海事貿易行動辦公室與安布雷說，今天的攻擊發生在葉門港市荷台達（Hodeidah）西南方51海里處。

自2023年11月起，與伊朗結盟的青年運動對紅海往來船隻發動100多次攻擊，聲稱此舉是為了聲援與以色列交戰的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）。

在此期間，青年運動擊沉2艘船，劫持另一艘船，造成至少4名船員死亡，擾亂了全球航運，迫使船運公司改變航線，美國今年來也加強對青年運動的打擊力道。

今年5月，美國總統川普宣布美國將停止轟炸青年運動，因為這個組織已同意停止干擾中東重要航道。