紅海又有商船遇襲 以軍空襲胡塞掌控港口

葉門胡塞組織今年首度疑似攻擊商船，周日迫使一艘希臘籍貨輪船員在紅海棄船逃生。事發之後，以色列隨即對胡塞掌控的葉門多座港口發動空襲。

這艘希臘籍 Stem Shipping公司擁有的乾散貨輪Magic Seas若經證實遭襲，將是胡塞組織去年12月以來首度針對商船再次發動攻擊。

根據英國海事貿易行動（UKMTO）周日發布的社群貼文，多艘小船對商船開火，並發射槍榴彈。UKMTO並未透露遭襲商船的具體身分。鄰近一艘商船協助將所有船員救起，原船則被棄置在海上。

UKMTO先前曾通報，當時商船上的武裝保全人員曾還擊。事發地點距荷台達西南約51海里，紅海周邊區域過去一年來頻遭伊朗支持的胡塞組織襲擾。

Stem Shipping執行長博杜羅格魯（Michael Bodouroglou）向金融時報表示，船員在多波攻擊下「嚇壞了」，一開始是快艇上的武裝分子發動襲擊，導致船體進水。

博杜羅格魯說：「他們一開始分不清對方是海盜還是胡塞組織，但後來越來越明顯，因為攻擊的人數不斷增加，甚至還發射飛彈，證實就是胡塞組織。」

博杜羅格魯表示，Magic Seas當時載運鋼材和化肥，正從中國前往土耳其。他強調，這趟航程與以色列並無任何關聯，不過旗下船隻偶爾會停靠以色列港口。

周日稍晚，以色列國防軍（IDF）對荷台達、拉斯伊薩（Ras Issa）和薩利夫（Al-Salif）等多個港口及荷台達一座發電廠發動空襲。以軍表示，這次行動是為了回應胡塞組織對以色列的連續襲擊。

這起襲擊發生數小時後，以色列國防部長在社群平台X上表示，以色列已「強力打擊」與胡塞組織有關的目標。他還提到，以軍同時攻擊了「Galaxy Leader」汽車運輸輪。這艘船2023年11月在胡塞組織首次針對商船發動攻擊時遭劫持，據稱後來被用於紅海「恐怖活動」。