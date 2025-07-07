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北約秘書長：陸若攻台 恐促俄打北約

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

紐約時報五日刊出北約秘書長呂特專訪，呂特高度讚賞美國總統川普對北約軍費改革的貢獻，並罕見提及台灣與中國大陸情勢。呂特警告，若中國國家主席習近平決定攻打台灣，將先通知俄羅斯並要求俄國總統普亭同步對北約發動攻擊，以牽制歐洲。

呂特強調，印太地區與大西洋安全如今密不可分，唯有強化軍費開支與印太協作，才能有效嚇阻中俄聯手挑戰。

這場專訪刊出前不久，北約成員國達成共識，預計二○三五年前將國防支出提高至國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之五，遠高於當前的百分之二目標。

呂特說，目前北約面臨巨大的地緣政治挑戰，俄羅斯軍工產能快速回升，並與北韓、中國與伊朗聯手打擊烏克蘭。在現行地緣政治格局下，「印太地區與大西洋地區的安全變得越來越緊密相連。我們知道中國正虎視眈眈盯著台灣。如果北約還停留在過去百分之二的國防支出目標，我們根本就無法保衛自己」。

呂特進一步指出，若習近平真的決定攻打台灣，很可能會先聯絡普亭，「要求俄羅斯攻擊北約領土，讓歐洲分身乏術」。呂特受訪時，以「習近平的小夥伴」形容普亭。

呂特說，中俄這樣的聯動挑戰「極可能發生」，北約唯有全面升級戰力並強化與印太協作，才能有效嚇阻。

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