日皇赴蒙古國是訪問 史上頭一遭

日本天皇德仁與皇后雅子六日上午從東京羽田機場搭政府專機飛往蒙古進行國是訪問。這是歷代日皇首訪蒙古，將和蒙古總統呼日勒蘇赫夫婦會面，並將出席蒙古年度傳統體能運動競技節慶「那達慕」大會開幕典禮。

上午約十時四十分（台灣九時四十分）在機場舉行歡送儀式，由德仁胞弟秋篠宮文仁夫婦及參議院議長關口昌一等人送行。德仁訪蒙期間，天皇在日本的「國事行為」（例如接見外賓）則由秋篠宮代理。

日皇夫婦六日下午飛抵蒙古首都烏蘭巴托郊外機場，八日將以國賓身分出席歡迎儀式，再會晤呼日勒蘇赫夫婦，當晚在下榻飯店出席歡迎晚宴，十一日將參加蒙古最大盛典那達慕開幕。此行還將訪問蒙古一些和日本有深厚因緣的學校與醫院等，並和當地孩童互動。

日本在二戰戰敗後，蘇聯俘虜的日本人中，約一點四萬人被移送至蒙古，其中約一七○○多人魂斷蒙古。烏蘭巴托郊外有日本政府所設的「日本人死者慰靈碑」，日皇夫婦八日下午將造訪此處獻花追悼。

日本讀賣新聞六日報導，這是德仁夫婦第三次出訪海外，預定十三日返日，前兩次依序是印尼及英國。此行由日本前外務大臣、自民黨籍眾議員河野太郎擔任首席隨員陪同。德仁二○○七年還是太子時就曾訪問蒙古，因此這也是他二訪蒙古，雅子則是首次。

日蒙一九七二年建交時，蒙古還實行社會主義。蒙古一九九○以後民主化，兩國二○二二年將雙邊關係提升至「特別戰略夥伴關係」，以促進雙方和平及繁榮。日本時事通信社六日引述專研蒙古史的日蒙協會理事長窪田新一報導，綜觀日本與俄羅斯、中國大陸、南韓及北韓等東北亞各國的關係，沒有像日蒙關係那麼順利的，以日皇夫婦訪問為契機，可讓兩國關係更成熟。