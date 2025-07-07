這人放不得！南韓獨檢組聲請逮捕尹錫悅

韓聯社報導，由獨立檢察官趙垠奭主導、調查南韓前總統尹錫悅內亂案的獨檢組，六日向首爾中央地方法院聲請逮捕尹錫悅。

尹錫悅被控罪名包括濫權、偽造官方文件及妨礙執行特殊公務，這些指控和他去年十二月三日涉嫌違法實施戒嚴有關。

尹錫悅已於六月底和七月初兩度以嫌疑人身分接受獨檢組偵訊，但他否認全部指控，也未就相關事件向公眾解釋或道歉。獨檢組認為，尹錫悅仍有強大影響力，又否認所有指控，如果不及時採取強制措施，可能有串供、干擾證人、湮滅證據之虞，因此有必要聲請羈押，確保調查順利推進。

尹錫悅曾於一月試圖阻止調查人員執行法院對他的逮捕令，他還涉嫌在戒嚴失敗後指示安全單位刪除多名軍事指揮官使用的安全電話通話紀錄，這可能構成滅證。

目前該案多名主要涉案人因有湮滅證據之虞，已被羈押。

預計法院將在幾天內決定，是否簽發逮捕令羈押尹錫悅，這將成為本案調查進入下一階段的關鍵轉捩點。

尹錫悅去年十二月三日宣布戒嚴，國會議員被迫翻牆進入遭軍警封鎖的國會議事堂，透過表決推翻戒嚴令。戒嚴令於頒布約六小時後解除。

路透報導，尹錫悅的律師團透過聲明表示，獨檢組試圖指控尹錫悅，但未就這些罪名提出可靠證據，尹錫悅的法律團隊打算「在法庭上解釋，聲請逮捕並不合理」。