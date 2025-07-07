快訊

中颱丹娜絲6日23時40分嘉義布袋登陸 嘉南澎湖風雨劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

美德州洪災已知51死 女子夏令營15人遇難

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
德州上周因暴雨發生洪水。圖為四日德州克爾郡郡治克維市許多房屋及車輛都泡在水中。路透
德州上周因暴雨發生洪水。圖為四日德州克爾郡郡治克維市許多房屋及車輛都泡在水中。路透

美國德州中南部三日晚間暴雨引發洪災，罹難者增至五十一人，其中至少十五人是參加基督教女子夏令營「神祕營」的女童。截至台灣時間六日晚間，仍有廿七名參加該夏令營的女童失蹤。

共和黨籍德州州長艾波特五日表示，已延長災難狀態，並請總統川普提供更多聯邦資源救災。川普四日對媒體說，這場洪水很可怕，令人震驚。天主教教宗良十四世是首位美籍教宗，他六日向罹難者家屬表達由衷哀悼，並為他們祈禱。

然而美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，隨著搜救行動進入第三天，氣象雷達顯示，德州中部的雨勢將更大，將下在德州丘陵地區的克爾郡郡治克維市以北，預測雨量最高在五十點八毫米至一○一點六毫米間。

德州當局四日凌晨才陸續發布最緊急的暴洪警報，當時許多居民還熟睡中，很難及時收到警示並撤離，當地居民和罹難者家屬因此質疑當局災害應變不當且決策失誤，才造成重大傷亡。

三日下午一時十八分美國國家氣象局（ＮＷＳ）聖安東尼奧辦公室首次示警恐發生洪水，並提醒當地，暴雨恐使克爾郡等八個郡發生洪水。

在克爾郡舉辦的神祕營首當其衝。四日凌晨一時十四分聖安東尼奧辦公室發布第一則突發洪水警報，代表洪水即將或已發生，當時距暴洪源頭的瓜達魯普河暴漲還有幾小時。兩小時後，該辦公室發布災難級的「突發性洪水緊急警報」。

根據洪水監測儀數據，瓜達魯普河四日凌晨三時在神祕營一帶達洪水水位，凌晨四時至四時半期間最嚴重。近同日凌晨五時，克爾郡警長辦公室通報多處地勢較低的道路已遭淹沒，十分鐘後ＮＷＳ警告韓特（Hunt）地區的水位急遽上升，呼籲民眾盡快撤至高處。

但洪水發生時正值凌晨，儘管警報透過手機緊急通報系統發出，但夜深人靜時傳播效果有限，也令這場突如其來的洪水更加致命。

華爾街日報日報導，負責發布該地區警報的兩間ＮＷＳ辦公室近幾月來均受聯邦預算削減影響。

川普 德州 暴雨 洪水

延伸閱讀

德州洪災倖存者：她2女兒夏令營逃過一劫 她掛樹上獲救

德州山洪暴發時夏令營唯一成人 營地主任證實遇難

美國德州洪災增至51死！至少15名夏令營女童喪生 居民質疑人禍釀災

美國德州洪患增至27死 夏令營27童下落不明

相關新聞

怒控濫用職權、偽造官方文件！南韓特檢再聲請逮捕尹錫悅

韓聯社報導，由獨立檢察官趙垠奭主導、調查南韓前總統尹錫悅內亂案的獨檢組，6日向首爾中央地方法院聲請逮捕尹錫悅。尹錫悅被控...

馬斯克創「美國黨」扮攪局者 喊搶國會關鍵席次

美國科技富豪馬斯克五日宣布，已創立新政黨「美國黨」（America Party），旨在為美國人民「爭回自由」。對此，美國...

北約秘書長：陸若攻台 恐促俄打北約

紐約時報五日刊出北約秘書長呂特專訪，呂特高度讚賞美國總統川普對北約軍費改革的貢獻，並罕見提及台灣與中國大陸情勢。呂特警告...

日皇赴蒙古國是訪問 史上頭一遭

日本天皇德仁與皇后雅子六日上午從東京羽田機場搭政府專機飛往蒙古進行國是訪問。這是歷代日皇首訪蒙古，將和蒙古總統呼日勒蘇赫...

這人放不得！南韓獨檢組聲請逮捕尹錫悅

韓聯社報導，由獨立檢察官趙垠奭主導、調查南韓前總統尹錫悅內亂案的獨檢組，六日向首爾中央地方法院聲請逮捕尹錫悅。

美德州洪災已知51死 女子夏令營15人遇難

美國德州中南部三日晚間暴雨引發洪災，罹難者增至五十一人，其中至少十五人是參加基督教女子夏令營「神祕營」的女童。截至台灣時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。