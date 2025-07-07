美德州洪災已知51死 女子夏令營15人遇難

美國德州中南部三日晚間暴雨引發洪災，罹難者增至五十一人，其中至少十五人是參加基督教女子夏令營「神祕營」的女童。截至台灣時間六日晚間，仍有廿七名參加該夏令營的女童失蹤。

共和黨籍德州州長艾波特五日表示，已延長災難狀態，並請總統川普提供更多聯邦資源救災。川普四日對媒體說，這場洪水很可怕，令人震驚。天主教教宗良十四世是首位美籍教宗，他六日向罹難者家屬表達由衷哀悼，並為他們祈禱。

然而美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）六日報導，隨著搜救行動進入第三天，氣象雷達顯示，德州中部的雨勢將更大，將下在德州丘陵地區的克爾郡郡治克維市以北，預測雨量最高在五十點八毫米至一○一點六毫米間。

德州當局四日凌晨才陸續發布最緊急的暴洪警報，當時許多居民還熟睡中，很難及時收到警示並撤離，當地居民和罹難者家屬因此質疑當局災害應變不當且決策失誤，才造成重大傷亡。

三日下午一時十八分美國國家氣象局（ＮＷＳ）聖安東尼奧辦公室首次示警恐發生洪水，並提醒當地，暴雨恐使克爾郡等八個郡發生洪水。

在克爾郡舉辦的神祕營首當其衝。四日凌晨一時十四分聖安東尼奧辦公室發布第一則突發洪水警報，代表洪水即將或已發生，當時距暴洪源頭的瓜達魯普河暴漲還有幾小時。兩小時後，該辦公室發布災難級的「突發性洪水緊急警報」。

根據洪水監測儀數據，瓜達魯普河四日凌晨三時在神祕營一帶達洪水水位，凌晨四時至四時半期間最嚴重。近同日凌晨五時，克爾郡警長辦公室通報多處地勢較低的道路已遭淹沒，十分鐘後ＮＷＳ警告韓特（Hunt）地區的水位急遽上升，呼籲民眾盡快撤至高處。

但洪水發生時正值凌晨，儘管警報透過手機緊急通報系統發出，但夜深人靜時傳播效果有限，也令這場突如其來的洪水更加致命。

華爾街日報日報導，負責發布該地區警報的兩間ＮＷＳ辦公室近幾月來均受聯邦預算削減影響。