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日本擬提供菲律賓中古護衛艦 牽制中國

中央社／ 東京6日專電

日本政府正考慮對菲律賓出口日本海上自衛隊的中古護衛艦，並追加防空雷達。鑑於中國在東海及南海加強威脅性的行動，日菲兩國有意擴大合作，促使菲律賓強化應處能力。

日本電視台新聞網（NNN）報導，日本政府相關人士透露，政府考慮將海上自衛隊所使用、即將除役的6艘「阿武隈型」護衛艦出口至菲律賓。此事若成真，將是日本護衛艦首度出口。

「阿武隈型」護衛艦攻擊力強，根據日本防衛裝備（國防裝備）移轉3原則，此型護衛艦屬禁止出口的殺傷力強武器，但如果採取共同開發、生產的方式就可出口。日本將配合菲律賓方面需求，變更艦艇的裝備，包含改良通訊系統相關裝備，以共同開發名義移轉。

報導指出，菲律賓對於正在南海加強海洋行動的中國提高戒心。

日本自衛隊幹部表示，「對國防脆弱的菲律賓出口攻擊力強的護衛艦，可提高對中國的嚇阻力，牽制中國」。

日本政府對菲律賓出口中古護衛艦一事，是日本防衛大臣中谷元與菲律賓國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）6月在新加坡舉行會談時達成的協議。

日本產經新聞報導，政府也考慮對菲律賓追加出口防空雷達。對於中國在東海、南海企圖單方面改變現狀，日菲兩國希望加強合作，以對抗中國。

有關防空雷達，菲律賓已經與日本電機大廠三菱電機簽約購買4座防空雷達，目前已獲取2座。菲律賓軍方幹部認為，有必要再追加，至少需調度5座防空雷達，日菲兩國正在檯面下協商此事。5座防空雷達很可能全由日本承製。

日菲兩國已開始討論簽署情報保護協定（GSOMIA），若簽訂，日菲兩國可交換機密情報，日本自衛隊與菲律賓軍方也可共享雷達資訊，更廣範圍地掌握中國軍方的動向。

日本 自衛隊 菲律賓

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