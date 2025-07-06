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石破茂街頭助選 再批大陸擴軍在台周邊布署航艦

中央社／ 東京6日專電
日本首相石破茂。歐新社資料照
日本首相石破茂。歐新社資料照

日本第27屆參議院選戰3日起跑，20日舉行投開票。日本首相石破茂今天在橫濱市為執政黨自民黨籍候選人助選發表演講時，對於中國在台灣周邊布署航空母艦一事表達憂心。

日本共同社報導，石破身為首相、也是執政黨自民黨的總裁（主席），今天在橫濱市助選發表街頭演說時，針對加強霸權主義行動的中國，透露出危機感。

石破指出，「中國正以極強的氣勢擴軍，在台灣周邊布署航空母艦」。對於中國支持侵略烏克蘭的俄羅斯一事，他也予以批判。

他強調，「大家都要知道，俄羅斯侵略烏克蘭、中東局勢都與亞洲的安全保障有連動的關係」。他表示，「致力於安全保障，守護日本的獨立與和平是自民黨的職責」。

石破本月4日在沖繩縣那霸市為沖繩選區自民黨候選人助選，並發表演說時表示，「中國在台灣周邊的軍事活動活絡化，有3艘航空母艦服役，正以非常強的氣勢在這地區延伸力量」、「一定要思考如何面對這樣的情況」。

日本 石破茂 自民黨

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