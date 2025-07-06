防堵非法移民潮！波蘭加強與立陶宛、德國邊境檢查 當局：旅客應預留時間

因應來自白俄羅斯及拉脫維亞的非法移民人數上升，波蘭政府宣布7日起將加強與立陶宛及德國的邊境檢查，措施將涵蓋貨運、客運及一般旅客，預料主要邊境通關點將出現排隊與延誤情況。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，國家邊防局（VSAT）發言人米舒蒂斯（Giedrius Misutis）表示，波蘭當局尚未說明將實施全面性檢查，但可確定包括田野、森林與水域構成的「綠帶」邊界區域，也將納入監控範圍。他強調，這次措施並不等同邊境關閉，而是針對性的強化查驗。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）日前表示，防止移民經由白俄羅斯進入歐盟，是此舉的主要目的，並指出檢查立陶宛邊界是防堵移民潮的必要手段。

立陶宛與波蘭邊防部門透過聯合指揮中心密切協調，雙方也正加強巡邏與查驗。當局提醒旅客，尤其是計畫前往如波蘭華沙機場等地者，應預留充足時間因應可能延誤。

立陶宛全國道路運輸業者協會主席米凱納斯（Erlandas Mikenas）表示，運輸業者理解波蘭出於安全考量採取行動，但仍憂心營運影響，尤其對長途客運業者來說，停車檢查可能造成重大干擾。

根據立陶宛與波蘭邊防資料，2025年上半年兩國共攔截352名非法移民，是去年同期的2.5倍，其中157人由立陶宛、195人由波蘭攔截。移民多數來自索馬利亞與阿富汗，部分人透過杜拜與莫斯科，進入白俄羅斯後，再轉往拉脫維亞，試圖穿越立陶宛與波蘭前往西歐。

VSAT指出，立陶宛與白俄羅斯邊界設有圍欄並嚴密監控，移民多數是先從白俄羅斯進入拉脫維亞，再試圖進入立陶宛與波蘭。立陶宛今年以來已展開25起人口走私刑事調查，逮捕31名嫌犯，多數來自烏克蘭與拉脫維亞。

2025年上半年，拉脫維亞已攔阻5914起非法越境企圖，波蘭邊境當局則阻擋了1萬4975人次非法入境，顯示東歐邊境壓力持續升高。