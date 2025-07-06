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歡慶達賴喇嘛90大壽 藏人對其決定轉世感欣慰：這樣藏人就不會有苦難

中央社／ 新德里6日專電
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛在印度北部城市達蘭薩拉的楚格拉康參加他的90歲生日慶典時做出的反應。路透
西藏精神領袖第十四世達賴喇嘛在印度北部城市達蘭薩拉的楚格拉康參加他的90歲生日慶典時做出的反應。路透

印度德里的藏人今天齊聚一堂，歡慶達賴喇嘛90歲生日，他們都希望達賴喇嘛能夠長壽，但對達賴喇嘛將轉世，且明定轉世認證單位感到欣慰。

今天是西藏精神領袖達賴喇嘛的生日，2日他對外宣布轉世制度將會繼續，並明確指出甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）將是唯一有權認定轉世靈童的單位，讓藏人振奮不已。

西藏流亡政府「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration, CTA）今天在德里舉辦慶祝達賴喇嘛90歲生日的活動，慶祝儀式開始時，藏人迎來達賴喇嘛的照片，眾人也排隊獻上「哈達」，之後由貴賓切開蛋糕，供所有與會者享用，接著藏人團體陸續以舞蹈、演唱等表演，慶祝達賴喇嘛的90歲生日。

藏人行政中央內閣「噶廈」（Kashag）的代表，在達賴喇嘛90歲生日慶祝活動上表示，達賴喇嘛依藏人和所有追隨者的殷切盼望，宣布延續達賴喇嘛轉世制度，噶廈要代表所有藏人對達賴喇嘛表達感謝，噶廈也要對西藏宗教高層拒絕中國惡意干涉達賴喇嘛轉世、大聲疾呼中國政府干涉轉世認證是「不被接受的」一事表達謝意。

藏人行政中央派駐在德里的官員多傑次仁（Dorje Tsering）接受中央社記者訪問時表示，針對達賴喇嘛是否轉世的答案，藏人已經等待許久，如今終於塵埃落定，因為達賴喇嘛2日表示，他會依藏人意願繼續轉世，且轉世認證由甘丹頗章基金會主導，這讓人感到欣喜，尤其在中國試圖提出他們認定的轉世靈童之際，達賴喇嘛的聲明，無疑是對中國政府做出的最佳回應。

參加活動的西藏年輕人奇布克（Tenzin Ingsel Kyibuk）表示，身為藏人，當然十分開心能聽到達賴喇嘛決定轉世的消息，但同時也十分希望他身體健康、長命百歲。西藏學童溫澤（Tenzin Woezey）則告訴中央社記者：「我們非常高興達賴喇嘛會繼續轉世，因為這樣藏人就不會有苦難，並能有好的生活。」

藏人卡登次仁（Karten Tsering）告訴中央社記者，大家最近都聽聞了達賴喇嘛將轉世的消息，但現在不是討論達賴喇嘛轉世的時機，因為他還活著，而且非常健康、強壯，但可以確定的是，達賴喇嘛轉世的認定程序，並非由任何組織、國家、個人決定，而是由甘丹頗章基金會負責，這意味著達賴喇嘛的轉世，將一如傳統，由達賴喇嘛、西藏（流亡）政府、藏人來認可。

尊者達賴喇嘛辦公室曾於2019年時表示，達賴喇嘛將在90歲時決定是否轉世，達賴喇嘛2日於西藏宗教高層在印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala）開會時，透過影片表示，他將「繼續保留達賴喇嘛轉世制度」，並指達賴喇嘛轉世認定程序相關事務，將完全由尊者達賴喇嘛辦公室的達賴喇嘛甘丹頗章基金會負責。

藏人行政中央宣布，從今天達賴喇嘛90歲生日起，展開為期1年的慶祝活動，目的是要紀念達賴喇嘛的慈悲，並弘揚他的理念。

藏人行政中央呼籲，希望大家從自己所處的社群開始，響應藏人行政中央在這1年內辦的各項活動，尤其是要讓年輕人參與，希望所有個人、組織都竭盡所能地在國際社會傳播正向的價值觀。

印度 西藏 達賴喇嘛

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