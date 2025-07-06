加強威懾大陸！日本將向菲律賓出口中古護衛艦 預定今夏檢視船艦

全球首富馬斯克（Elon Musk）7月5日宣布成立「美國黨」（the America Party），目標在明年美國國會期中選舉拿下2到3席參議員、8到10席眾議員，他認為這些席次足以左右有爭議的法案表決。美國為兩黨制，第三黨要當選總統或國會議員十分困難，但若只是想搞破壞，使人不當選則容易得多，馬斯克的新政黨對美國兩黨的衝擊有多大？

2025-07-06 18:06