加強威懾大陸！日本將向菲律賓出口中古護衛艦 預定今夏檢視船艦
在美國的兩個盟友日本與菲律賓加強合作對抗中國之際，日本讀賣新聞今天報導，日本將向菲律賓出口多艘中古護衛艦，強化對中國海上擴張行動的威懾力。
路透社報導，讀賣新聞引述多位不具名政府消息人士指出，這項出口計畫涉及6艘為日本海上自衛隊服役超過30年的阿武隈級護衛艦（Abukuma-classdestroyer escort）。
根據讀賣新聞，日本防衛大臣中谷元與菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）上月在新加坡會面時，同意這項護衛艦出口計畫，菲國軍方預定今夏檢視這些船艦，此為交艦前最後準備工作之一。
日本防衛省發言人對讀賣新聞報導不予置評。菲律賓軍方發言人及中國外交部也未立即回應路透社的置評要求。
日本與菲律賓當局指稱，兩國都面臨中國在海上日益獨斷行徑構成的挑戰，日菲雙方分別關切中國在東海及南海的作為。
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