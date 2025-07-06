怒控濫用職權、偽造官方文件！南韓特檢再聲請逮捕尹錫悅

韓聯社報導，由獨立檢察官趙垠奭主導、調查南韓前總統尹錫悅內亂案的獨檢組，6日向首爾中央地方法院聲請逮捕尹錫悅。尹錫悅被控罪名包括濫權、偽造官方文件及妨礙執行特殊公務，這些指控和他去年12月3日涉嫌違法實施戒嚴有關。

尹錫悅已於6月底和7月初兩度以嫌疑人身份接受獨檢組偵訊，但他否認全部指控，也未就相關事件向公眾解釋或道歉。獨檢組認為，尹錫悅仍有強大影響力，又否認所有指控，如果不及時採取強制措施，可能有串供、干擾證人、湮滅證據之虞，因此有必要聲請羈押，確保調查順利推進。

目前該案多名主要涉案人因有湮滅證據之虞，已被羈押。預計法院將在幾天內決定是否簽發逮捕令羈押尹錫悅。