快訊

北市放颱風假？網灌爆蔣萬安臉書：今晚想看市長帥一波

不斷更新／丹娜絲來襲！中部5縣市全放颱風假 7日停班課一覽

周一放颱風假？最新風雨預測曝光 明晚前16縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

創歷代皇室先例！日皇伉儷首赴蒙古國是訪問 將出席11日「那達慕」大會

中央社／ 東京6日專電
日本天皇德仁（左）和皇后雅子在前往蒙古訪問前在東京羽田國際機場揮手致意。法新社
日本天皇德仁（左）和皇后雅子在前往蒙古訪問前在東京羽田國際機場揮手致意。法新社

日皇德仁與皇后雅子今天從東京前往蒙古國進行國是訪問，這是歷代日皇首度訪問蒙古，將會晤蒙古總統呼日勒蘇赫伉儷，並出席蒙古年度傳統體能運動競技節慶「那達慕」大會的開幕式。

日本放送協會（NHK）報導，日皇伉儷今天上午10時（台灣時間9時）許抵達東京羽田機場，秋篠宮文仁伉儷等到機場送行。之後，日皇伉儷搭乘政府專機前往蒙古國，下午抵達蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）。

日皇伉儷8日將以國賓身分出席歡迎儀式，之後與蒙古總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khürelsükh）伉儷見面，當晚在下榻的飯店出席歡迎晚宴。預定11日出席蒙古最大盛典「那達慕」大會的開幕式。

1945年二次世界大戰日本戰敗後，被蘇聯俘虜的日本人之中約1萬4000人被移送至蒙古生活在嚴苛的環境中，約有1700多人喪命，烏蘭巴托郊外有由日本政府建立的「日本人死者慰靈碑」，日皇伉儷8日下午將造訪此處。

日本朝日新聞報導，時代由「平成」來到「令和」，日皇德仁伉儷出訪海外，首先是到印尼，之後是英國，這次第3度出訪。此行由前外相、眾議員河野太郎身為首席隨員陪同訪蒙古。

德仁在還是皇太子的時代，曾於2007年訪問蒙古，這次是第2次訪問蒙古。皇后雅子則是首度訪問蒙古。一行計畫13日返國。

德仁 日本皇室 羽田機場 蒙古

延伸閱讀

新手不用怕！ 玩東京像在地人一樣 交通App與地鐵地圖一次上手

Labubu私服訂製！蒙古袍版本超熱銷 還出口至英國

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

作品搶先亮相！通霄沙雕節造成轟動 今年朝國際化發展

相關新聞

鹿兒島外海6分鐘連2震！日本氣象廳急召記者會籲「警戒震度6地震」

日本放送協會（NHK）報導，鹿兒島外海吐噶喇群島外海於當地時間6日下午2時1分（台灣時間下午1時1分）發生一起規模4.8...

創歷代皇室先例！日皇伉儷首赴蒙古國是訪問 將出席11日「那達慕」大會

日皇德仁與皇后雅子今天從東京前往蒙古國進行國是訪問，這是歷代日皇首度訪問蒙古，將會晤蒙古總統呼日勒蘇赫伉儷，並出席蒙古年...

正值我漢光演習！陸M503航路擴展引關注 路透：台面臨大陸軍事壓力加劇

中國大陸民航局6日公布，即日起民航將啟用M503航線W121銜接航路，目的是進一步優化空域環境並提升運行效率。路透6日報...

英法關係回溫 2國領袖峰會卻因移民紛爭蒙上陰影…今年逾2.1萬移民赴英

英國和法國在脫歐紛爭之後重歸於好，但數量空前的非法移民乘坐小船穿越英吉利海峽（English Channel），仍是雙方...

赴東南亞參與詐騙 2025上半年遣返5400餘陸人

不少中國人在東南亞因不同原因參與電信網路詐騙，據報導，今年上半年已就從緬甸妙瓦底地區抓獲並集中遣返中國籍涉詐人員5400...

祈禱和平度過90歲生日 達賴喇嘛自認：我只是一個普通的佛教僧侶

西藏精神領袖達賴喇嘛今天說自己是「普通的佛教僧侶」，並以祈禱和平的方式度過90歲生日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。