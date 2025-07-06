正值我漢光演習！陸M503航路擴展引關注 路透：台面臨大陸軍事壓力加劇

中國大陸民航局6日公布，即日起民航將啟用M503航線W121銜接航路，目的是進一步優化空域環境並提升運行效率。路透6日報導，台灣正面臨中國軍事壓力加劇，這次中國航線調整也正值台灣9日起將展開10天的「漢光演習」。

路透和中央社報導，中國2015年單方面畫設M503航路，因貼近台灣海峽中線，牽動國防與飛安，引發爭議。大陸國台辦稱，這對兩岸民眾有利，可減少航班延誤並維護旅客權益。但陸委會向路透聲明，中國以單方面行動改變現狀，加劇兩岸及區域動盪。台灣方面並指，大陸國際旅客人數還未恢復新冠疫情前水準，中方前述說法不合理。

M503航路是中國2015年初在台海中線西側新畫設的國際民航航路，因逼近海峽中線及敏感空域，減少台灣空防預警時間，引發台灣反對。中國2018年初已片面宣布啟用M503北上運行及相關銜接航線，影響春節加班機航班。

去年2月，加拿大加台國會議員友好協會會長兼眾議院國貿委員會主席史葛洛就曾協同22位眾議員，連署致函國際民航組織（ICAO）理事會主席，要求ICAO正視中國片面擅改M503等航路，破壞台海現狀，造成台海飛安威脅。

華爾街日報3月報導就曾指，中國過去5年將台灣籠罩在「灰色地帶」迷霧，共軍軍機時常飛向台灣本島、越過台海中線。該報引述台灣國防部和全球情報網「情報實驗室」一名研究員的資料分析，幾年前，共機還主要集中在台灣西南部，但到2023年，共機航線已遍布台灣本島周邊，包括台灣以東。