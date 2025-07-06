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鹿兒島外海6分鐘連2震！日本氣象廳急召記者會籲「警戒震度6地震」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為日本鹿兒島十島村惡石島部分村民4日晨搭船撤離，前往鹿兒島市避難。（路透）
圖為日本鹿兒島十島村惡石島部分村民4日晨搭船撤離，前往鹿兒島市避難。（路透）

日本放送協會（NHK）報導，鹿兒島外海吐噶喇群島外海於當地時間6日下午2時1分（台灣時間下午1時1分）發生一起規模4.8地震，最大震度達到5強；稍後下午2時7分（台灣時間下午1時7分）又發生規模5.4地震，最大震度達5強，所幸沒有海嘯危險。短短6分鐘接連發生2次強震，日本氣象廳也連2日召開記者會說明，更呼籲近期可能發生最大震度6的地震。

鹿耳島外海吐噶喇群島6月21日起地震活動不斷，累計超過千起，外海惡石島及小寶島附近6日發生至少13起規模3以上地震，所幸並未傳出傷亡，46位惡石島居民加入4日13位居民的行列，上午趕緊搭船撤離。

根據報導，當地2021年及2023年也曾出現頻繁地震活動，不過遠不如今年這波超過1400次以上的震度1地震，氣象廳今天下午4時10分再度召開記者會對外說明。

氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴指出：「在搖晃劇烈的地區，建築物倒塌與土石災害的風險正在升高，請務必留意後續地震活動與降雨狀況，避免進入危險區域。」

海老田綾貴並進一步呼籲，近期仍須警戒可能發生的最大震度6弱地震。

鹿兒島外海吐噶喇群島外海於當地時間6日下午2時1分起，6分鐘內接連發生2次強震，日本氣象廳緊急召開記者會對外說明。圖/截自ANNnewsCH在YouTube的影音
鹿兒島外海吐噶喇群島外海於當地時間6日下午2時1分起，6分鐘內接連發生2次強震，日本氣象廳緊急召開記者會對外說明。圖/截自ANNnewsCH在YouTube的影音

地震 強震 日本 海嘯 記者會 鹿兒島

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