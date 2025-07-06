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祈禱和平度過90歲生日 達賴喇嘛自認：我只是一個普通的佛教僧侶

中央社／ 印度達蘭薩拉6日綜合外電報導
西藏精神領袖達賴喇嘛今天說自己是「普通的佛教僧侶」，並以祈禱和平的方式度過90歲生日。美聯社
西藏精神領袖達賴喇嘛今天說自己是「普通的佛教僧侶」，並以祈禱和平的方式度過90歲生日。美聯社

西藏精神領袖達賴喇嘛今天說自己是「普通的佛教僧侶」，並以祈禱和平的方式度過90歲生日

法新社報導，達賴喇嘛在訊息中表示：「我只是一個普通的佛教僧侶，通常不參與生日慶祝活動。」他感謝與他一起慶祝生日的民眾，利用這次機會「培養內心的平靜和憐憫之心」。

路透社報導，曾獲諾貝爾獎和平獎的達賴喇嘛是全球最具影響力的宗教領袖之一，但北京將達賴喇嘛視為分裂主義分子，並尋求掌控藏傳佛教。

西藏於1959年起義反抗中國統治，但最終失敗，達賴喇嘛隨後逃離西藏，長住印度達蘭薩拉（Dharamshala）至今。

除了世界各地數以千計的追隨者、各界名流，美國與印度官員今天也都將出席達賴喇嘛在達蘭薩拉的生日慶典。

慶典活動包括文化表演，長期追隨達賴喇嘛的好萊塢明星李察基爾（Richard Gere）和印度聯邦部長級人物也將致辭，達賴喇嘛本人也會發表談話。

先前一週的慶典對藏傳佛教徒尤其重要，達賴喇嘛先前表示，他將在90歲生日時針對自己下一世的轉世給出更多說明。

達賴喇嘛2日試圖平息外界對其繼任問題的臆測，表明自己圓寂後會轉世，且唯一有權認定未來轉世靈童的機構是他的非營利組織「達賴喇嘛甘丹頗章基金會」（Gaden Phodrang Foundation）。

佛教 印度 生日 西藏 達賴喇嘛

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