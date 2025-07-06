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金磚峰會登場 分析：為免惹惱美國 暫緩去美元議題

中央社／ 台北6日電

金磚國家峰會當地時間6日起將在巴西里約熱內盧登場，分析稱，包括加薩戰爭、人工智慧（AI）預計都是討論內容，而去美元化議題則可能暫時擱置，以避免在關稅戰背景下與美國進一步磨擦。

金磚國家（BRICS）峰會6至7日舉行。綜合法新社、港媒01報導，中國國家主席習近平將缺席這次峰會，由國務院總理李強參加；俄羅斯總統普亭（Vlamidir Putin）則以視訊方式與會。

此外，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）因以伊衝突也將缺席此次金磚峰會。

報導引述分析人士說，各成員國將就全球發生的衝突危機發表看法，同時謹慎避免直接衝突美國總統川普的政策。

巴西外長維艾拉（Mauro Vieira）表示，「金磚國家在其歷史上一直致力於在重大國際問題上發出一致的聲音，這次在中東問題上也同樣如此」。

金磚國家預計也將討論AI和全球治理改革等問題。維艾拉說，「中東衝突的升級，更加凸顯了就全球治理改革和強化多邊主義必要性進行辯論的迫切性」。

報導提到，金磚國家此前在貿易中尋找美元替代品的計畫則可能將暫時擱置。里約熱內盧天主教大學（Rio's Pontifical Catholic University）金磚國家政策中心主任費南德茲（Marta Fernandez）向法新社表示，「我們預計峰會將以謹慎的語氣進行，最終宣言中很難提及美國的名字」。

報導表示，對費南德茲來說，即使提出美元替代方案的想法值此之際也幾乎是「被禁止」的，因為川普威脅對削弱美元國際主導地位的國家徵收100%的關稅。

普亭 美國 衝突 金磚

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