李強抵巴西晤魯拉 促深化貿易及金融合作

中國國務院總理李強赴巴西里約熱內盧出席金磚國家（BRICS）峰會。他於當地時間5日下午抵達巴西，並會見巴西總統魯拉。李強表示，將鞏固深化雙邊貿易、金融等合作。雙方並於會後共同見證簽署財政金融、人工智慧等合作文件。

據新華社5日報導，李強會見魯拉（Luiz Inácio Lulada Silva）時表示，今年5月魯拉訪中期間，兩國元首就深入推進中巴命運共同體建設、共同維護多邊主義等達成重要共識。中方願與巴方發揮互補優勢，在高質量共建「一帶一路」框架下，鞏固深化雙邊貿易、金融、基礎設施建設等合作，拓展數位經濟、綠色經濟、科技創新、航天等領域合作，增強兩國發展動能。

李強指出，中方願與巴方加強在聯合國、金磚國家、20國集團等多邊機制的溝通協調，團結廣大發展中國家，推進平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為世界注入更多穩定性及確定性。

據中方消息，魯拉表示，巴方高度重視發展對中關係，願與中方攜手落實兩國元首達成的重要共識，進一步密切高層交往，促進經貿、科技、金融、航天等領域交流合作，加強應對氣候變化等合作。願同中方深化多邊溝通協作，共同抵制單邊主義，捍衛多邊主義和自由貿易。

會見後，雙方共同見證簽署財政金融、人工智慧、發展戰略對接、航天等領域合作文件。

李強抵達巴西里約熱內盧時，由巴西政府代表和中國駐巴西大使祝青橋等到機場迎接。