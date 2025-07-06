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英國敘利亞恢復全面外交關係 外相訪大馬士革

中央社／ 大馬士革5日綜合外電報導

英國敘利亞斷交十多年後，今天恢復全面外交關係，英國外交大臣拉米在敘國首都大馬士革會見敘國新任領袖夏拉，承諾對敘國提供9450萬英鎊（1.29億美元）援助。

法新社和路透社報導，2011年，在時任總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）鎮壓民主抗議活動、導致敘利亞陷入內戰後，英國是首批承認敘利亞反對派聯盟為敘國人民唯一合法代表的國家之一。

倫敦當局也加入對敘利亞的制裁，隨後關閉駐大馬士革（Damascus）大使館，並對阿塞德的軍隊發動空襲。

經過超過13年的戰鬥，阿塞德最終在2024年12月被夏拉（Ahmed al-Sharaa）率領的反政府軍推翻。夏拉現在成為敘利亞臨時總統。

拉米（David Lammy）今天在聲明中表示，兩國重建外交關係，因為支持敘國新政府履行承諾，為所有敘利亞人建立穩定、更安全和繁榮的未來，符合英國利益。

夏拉辦公室發布的照片顯示，他在外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）陪同下，與拉米會面。

敘利亞總統府在聲明中表示，他們的會談涉及「雙邊關係…以及加強合作的途徑，也談到地區和國際情勢發展」。

外交部 敘利亞 英國

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