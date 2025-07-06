南非多起針對中國女性綁架 中國大使館示警

中國駐南非大使館今天在官網發文，表示南非多地連續發生多起針對女性中國公民的綁架案，呼籲當地女性僑民盡量避免獨自外出。

這篇文章說，進入6月以來，南非多地特別是豪登（Gauteng）、東開普（Eastern Cape）兩省連續發生多起針對女性中國公民的綁架案。綁匪選擇週末時段，在這些人通勤期間、關閉店鋪後作案，嚴重威脅他們的人身、財產安全。

文章說，南非整體治安形勢持續惡化，未來涉中暴力案件形勢難見好轉，呼籲僑民主動加強防範，「請女性僑胞盡量避免獨自外出」，並使用定位器、一鍵報警等，失蹤後方便警方及時搜尋。

就在6月25日，中國駐南非大使館已經發布過一次針對中國遊客的提醒，表示要嚴防綁架等惡性犯罪侵害。文章指出，南非治安形勢持續惡化，近期連續發生數起在南非的中國公民遭綁架案件，嚴重危害人身和財產安全。