哥倫比亞總統候選人槍擊案 警方逮捕策劃主使

哥倫比亞總統候選人刺殺未遂案，偵辦警察今天再逮捕1人，認定這名男嫌雇用1名15歲槍手行刺。

哥倫比亞總統候選人、保守派參議員烏力貝（Miguel Uribe）6月7日在首都波哥大（Bogota）造勢時遭槍擊，身中3槍，其中2槍在頭部。他迄今仍在住院，傷勢嚴峻。

法新社報導，警方表示，今天逮捕的男嫌阿迪加．耶南德茲（Elder Jose Arteaga Hernandez）是此案補給運輸工作的關鍵策劃人，負責籌劃「攻擊事前、期間和事後」的各項事宜。

警方迄今已逮捕5人，包括15歲行刺犯嫌。

警方表示，阿迪加．耶南德茲前科累累且被國際刑警組織（Interpol）登記在案。警方同時表示，是阿迪加．耶南德茲安排攻擊行動、雇用殺手，並提供殺手作案槍枝。

這名少年槍手據信隸屬1個雇傭殺手網絡。「星期週刊」（Semana）報導指出，殺手告訴調查人員，有人出手超過4800美元（約新台幣14萬元）要他行刺烏力貝。

這名15歲槍手於案發後數分鐘便遭逮捕。從路透社獨立核實的案發現場影片可聽到，槍手大聲呼喊說自己是受雇當地1名毒梟犯案。

烏力貝來自政治世家。他的外祖父是前總統胡立歐．西薩．杜爾拜（Julio Cesar Turbay），於1978年到1982年統治哥倫比亞。母親是記者黛安娜．杜爾拜（Diana Turbay），她1991年遭毒梟艾士可瓦（Pablo Escobar）的販毒集團綁架後，在一場失敗的營救行動中身亡。