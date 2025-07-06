快訊

MLB／大谷生日登板2局無失分飆3連K 官方社群秀寶寶大谷揮棒萌照

他曝Google Pixel「手機陽春」特別在哪？內行網友列5大優勢讓人秒入坑

聽新聞
0:00 / 0:00

哥倫比亞總統候選人槍擊案 警方逮捕策劃主使

中央社／ 波哥大5日綜合外電報導
哥倫比亞總統候選人、保守派參議員烏力貝（Miguel Uribe）6月7日在首都波哥大（Bogota）造勢時遭槍擊，身中3槍，其中2槍在頭部。圖為哥倫比亞民眾為烏力貝祈禱。(美聯社)
哥倫比亞總統候選人、保守派參議員烏力貝（Miguel Uribe）6月7日在首都波哥大（Bogota）造勢時遭槍擊，身中3槍，其中2槍在頭部。圖為哥倫比亞民眾為烏力貝祈禱。(美聯社)

哥倫比亞總統候選人刺殺未遂案，偵辦警察今天再逮捕1人，認定這名男嫌雇用1名15歲槍手行刺。

哥倫比亞總統候選人、保守派參議員烏力貝（Miguel Uribe）6月7日在首都波哥大（Bogota）造勢時遭槍擊，身中3槍，其中2槍在頭部。他迄今仍在住院，傷勢嚴峻。

法新社報導，警方表示，今天逮捕的男嫌阿迪加．耶南德茲（Elder Jose Arteaga Hernandez）是此案補給運輸工作的關鍵策劃人，負責籌劃「攻擊事前、期間和事後」的各項事宜。

警方迄今已逮捕5人，包括15歲行刺犯嫌。

警方表示，阿迪加．耶南德茲前科累累且被國際刑警組織（Interpol）登記在案。警方同時表示，是阿迪加．耶南德茲安排攻擊行動、雇用殺手，並提供殺手作案槍枝。

這名少年槍手據信隸屬1個雇傭殺手網絡。「星期週刊」（Semana）報導指出，殺手告訴調查人員，有人出手超過4800美元（約新台幣14萬元）要他行刺烏力貝。

這名15歲槍手於案發後數分鐘便遭逮捕。從路透社獨立核實的案發現場影片可聽到，槍手大聲呼喊說自己是受雇當地1名毒梟犯案。

烏力貝來自政治世家。他的外祖父是前總統胡立歐．西薩．杜爾拜（Julio Cesar Turbay），於1978年到1982年統治哥倫比亞。母親是記者黛安娜．杜爾拜（Diana Turbay），她1991年遭毒梟艾士可瓦（Pablo Escobar）的販毒集團綁架後，在一場失敗的營救行動中身亡。

哥倫比亞 失敗

延伸閱讀

台南88槍擊案藏匿人犯判6月 檢方不准王文宗易科罰金要坐牢

美2消防員撲火遭槍殺送命！凶嫌陳屍山區 疑蓄意縱火誘殺

美消防員撲火遭槍擊埋伏！釀2死多人中彈 槍手疑不只1人

哥倫比亞總統候選人頭中2彈命危 涉嫌槍手僅15歲

相關新聞

哥倫比亞總統候選人槍擊案 警方逮捕策劃主使

哥倫比亞總統候選人刺殺未遂案，偵辦警察今天再逮捕1人，認定這名男嫌雇用1名15歲槍手行刺

歐盟備戰 擬囤關鍵物資

英國金融時報（FT）報導，鑒於駭客攻擊、網路犯罪、政府贊助組織發動的破壞行動日益猖獗，歐盟執委會已草擬因應方案，將囤積關...

陸為何對「又大又美」沉默？ 紐時：敵人正在犯錯 沒必要介入

近廿年來中國大陸是持有最多美債的國家之一，常對美國財政問題發表意見。然而美國聯邦赤字到二○三四年將再增三兆美元的川普政府...

厄多安政府再打擊土耳其最大在野黨 逮捕3名市長

土耳其主要在野黨共和人民黨（CHP）的幹部表示，土耳其當局調查貪汙的行動今天一早又逮捕3名共和人民黨籍市長，他們譴責這是...

怕被搶風頭？習近平首次缺席金磚峰會 學者揭貴賓是印度總理

金磚國家領導人將於周日（7月6日）起在里約熱內盧舉行年度峰會，但此次會議將面臨一個顯著的「缺席」。中國國家主席習近平將自2012年上...

明將過90歲生日 達賴喇嘛：希望活到130歲以上

即將滿90歲的達賴喇嘛今天說，他希望活到130歲以上。他數天前表明自己圓寂後會轉世，試圖平息外界對其繼任問題的臆測

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。