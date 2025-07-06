歐盟備戰 擬囤關鍵物資

英國金融時報（FT）報導，鑒於駭客攻擊、網路犯罪、政府贊助組織發動的破壞行動日益猖獗，歐盟執委會已草擬因應方案，將囤積關建礦物和電纜修復模組以備急用。

執委會這份文件草案上寫道：「歐盟面臨日益複雜且隨地緣政治緊張升高而惡化的風險局勢，包括衝突、氣候變遷影響日增、環境惡化以及混合威脅與網路威脅。」

執委會呼籲成員國協調儲備糧食、藥物甚至核燃料備用，並將加速歐盟層級的重要物資儲備，像是電纜修復模組「以確保能源或光纖電纜遭破壞時能迅速復原」，以及大宗商品如能源和防禦系統必需的稀土和永久磁鐵。

歐盟正推動加強區內27國安全性與復原力的計畫，最新策略是其中一部分。這項草案文件預定下周正式公布，在官方宣布前仍可能有所更動。

預定本月稍後提出的歐盟新預算案也將包含一些提案，評估投資囤積關鍵物資的必要性。

執委會表示，將建立「儲備網絡」，以改善歐盟成員國之間的協調，並凝聚共識，了解哪些物資是提升危機整備度所需。

歐盟已維持一支由飛機與直升機組成的滅火機隊，以及野戰醫院和關鍵醫療補給等物資，以防天災發生時緊急應變。

執委會今年3月已發布「歐盟整備聯盟戰略」，敦促成員國加強儲備關鍵設備，並建議家家戶戶準備緊急避難包，內含支撐至少72小時求生之需的物品。