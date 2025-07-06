聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟備戰 擬囤關鍵物資

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

英國金融時報（FT）報導，鑒於駭客攻擊、網路犯罪、政府贊助組織發動的破壞行動日益猖獗，歐盟執委會已草擬因應方案，將囤積關建礦物和電纜修復模組以備急用。

執委會這份文件草案上寫道：「歐盟面臨日益複雜且隨地緣政治緊張升高而惡化的風險局勢，包括衝突、氣候變遷影響日增、環境惡化以及混合威脅與網路威脅。」

執委會呼籲成員國協調儲備糧食、藥物甚至核燃料備用，並將加速歐盟層級的重要物資儲備，像是電纜修復模組「以確保能源或光纖電纜遭破壞時能迅速復原」，以及大宗商品如能源和防禦系統必需的稀土和永久磁鐵。

歐盟正推動加強區內27國安全性與復原力的計畫，最新策略是其中一部分。這項草案文件預定下周正式公布，在官方宣布前仍可能有所更動。

預定本月稍後提出的歐盟新預算案也將包含一些提案，評估投資囤積關鍵物資的必要性。

執委會表示，將建立「儲備網絡」，以改善歐盟成員國之間的協調，並凝聚共識，了解哪些物資是提升危機整備度所需。

歐盟已維持一支由飛機與直升機組成的滅火機隊，以及野戰醫院和關鍵醫療補給等物資，以防天災發生時緊急應變。

執委會今年3月已發布「歐盟整備聯盟戰略」，敦促成員國加強儲備關鍵設備，並建議家家戶戶準備緊急避難包，內含支撐至少72小時求生之需的物品。

歐盟 網路

延伸閱讀

陸官媒：中歐電動汽車談判的技術部分已經基本完成

陸反傾銷稅 豁免34家酒商…歐洲審查陸電動車關稅有望報佳音

中國宣布向歐盟徵收反傾銷稅 歐股收黑

怕美全力對付北京？傳王毅向歐盟坦承：中方無法承受俄輸掉烏克蘭戰爭

相關新聞

厄多安政府再打擊土耳其最大在野黨 逮捕3名市長

土耳其主要在野黨共和人民黨（CHP）的幹部表示，土耳其當局調查貪汙的行動今天一早又逮捕3名共和人民黨籍市長，他們譴責這是...

歐盟備戰 擬囤關鍵物資

英國金融時報（FT）報導，鑒於駭客攻擊、網路犯罪、政府贊助組織發動的破壞行動日益猖獗，歐盟執委會已草擬因應方案，將囤積關...

陸為何對「又大又美」沉默？ 紐時：敵人正在犯錯 沒必要介入

近廿年來中國大陸是持有最多美債的國家之一，常對美國財政問題發表意見。然而美國聯邦赤字到二○三四年將再增三兆美元的川普政府...

怕被搶風頭？習近平首次缺席金磚峰會 學者揭貴賓是印度總理

金磚國家領導人將於周日（7月6日）起在里約熱內盧舉行年度峰會，但此次會議將面臨一個顯著的「缺席」。中國國家主席習近平將自2012年上...

明將過90歲生日 達賴喇嘛：希望活到130歲以上

即將滿90歲的達賴喇嘛今天說，他希望活到130歲以上。他數天前表明自己圓寂後會轉世，試圖平息外界對其繼任問題的臆測

首度破例！日本長崎市長點頭了 台灣可出席「原爆日」和平祈念儀式

日本共同社5日報導，日本長崎市市長鈴木史朗當天接受媒體採訪時說，已向台灣答覆說，台方可出席8月9日「原爆日」舉辦的和平祈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。