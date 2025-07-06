陸為何對「又大又美」沉默？紐時：敵人正在犯錯 沒必要介入

近廿年來中國大陸是持有最多美債的國家之一，常對美國財政問題發表意見。然而美國聯邦赤字到二○三四年將再增三兆美元的川普政府「又大又美法案」在國會通過，中國至今卻三緘其口。

紐約時報四日報導，美國麻省理工學院（ＭＩＴ）學者黃亞生說，中國對持有美債的主要擔憂，長久以來都是美元價值及美國是否違約，這兩項因素如今已變得更嚴重。

但中國官員至今不曾公開批評該法案，可能出於中國聚焦其他考量，即當前如何避免美中貿易戰惡化是優先議題。中國可能認為，美中貿易戰休兵之際，沒必要透過公開批評該法案而惹惱川普。美中雙方均同意取消部分報復與反制手段，談判代表也正對雙邊關稅與貿易協議積極磋商，甚至為川普與中國國家主席習近平見面營造氣氛。

另一個因素是，若敵人正犯錯，就沒必要介入。對中國而言，該法案不會讓美國經濟成長，反而讓美國更接近財政懸崖，削弱與北京較量的競爭力。