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川普爽簽又大又美法案！批民主黨反對「只是討厭川普與美國」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普（中）選在國慶日在白宫簽署又大又美法案，眾院議長強生（左）也前來觀禮。路透
美國總統川普（中）選在國慶日在白宫簽署又大又美法案，眾院議長強生（左）也前來觀禮。路透

美國總統川普四日簽「又大又美法案」，並指稱這是兌現對選民的承諾，也是民主的勝利。他還宣稱，民主黨沒對該法案投贊成票，原因是該黨討厭他和美國。

川普第二任力推，包含減稅、減開支和大增遞解移民經費的該法案三日在聯邦眾議院覆議通過，完成在四日美國國慶日前闖關的任務。

該法案的通過被川普視為重大政治勝利，他與第一夫人梅蘭妮亞四日在白宮南草坪舉行法案簽署儀式，除了川普政府官員出席，共和黨籍眾院議長強生和不少黨籍議員也到場觀禮。

川普夫婦四日下午現身白宮南草坪後，現場演奏美國國歌，由兩架Ｆ–３５匿蹤戰機護送一架Ｂ–２「幽靈」匿蹤戰略轟炸機在國歌結束後飛越白宮上空，以表彰六月參與美國空襲伊朗核設施行動的所有美軍人員。

川普說，現場有一五○名來自美國密蘇里州懷特曼空軍基地的人員及其家人。他還說，該行動堪稱美國史上完美的軍事行動，反觀拜登政府時美軍在阿富汗的撤退行動則是美國最難堪的時刻，「我們永遠不會再讓這樣的事發生」。

川普又談到又大又美法案，認為將大幅提高美國經濟成長，協助努力工作的美國勞工，包括工人、農民、機械工等。

川普還認為，民主黨如今已發展出一套固定套路，任何民主黨（對川普政府作為）所做的批評「都是騙局」。他也批評眾院少數黨（民主黨）領袖傑佛瑞斯三日在眾院以冗長發言拖延議事。

川普也特別提到煤礦，宣布煤炭回來了，還說中國大陸正興建六十八座燃煤發電廠，美國卻建造風力發電機，但風機沒用。他指稱，風機除了破壞美國的土地和山谷、殺死飛鳥，又很容易壞與造價昂貴，且都是中國製。

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