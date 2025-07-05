快訊

丹娜絲颱風攪局！高雄啤酒節第3天取消 SJ-D&E、高爾宣表演全沒了

厄多安政府再打擊土耳其最大在野黨 逮捕3名市長

中央社／ 伊斯坦堡5日綜合外電報導
土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）。圖／美聯社
土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）。圖／美聯社

土耳其主要在野黨共和人民黨（CHP）的幹部表示，土耳其當局調查貪汙的行動今天一早又逮捕3名共和人民黨籍市長，他們譴責這是「政治操作」。

法新社報導，這波逮捕是土耳其當局針對共和人民黨籍民選官員的最新行動。相關貪汙案調查已使得勢力強大的伊斯坦堡（Istanbul）市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）3月被捕，並掀起2013年以來土耳其最大規模街頭抗議浪潮。

共和人民黨在去年土耳其地方選舉大贏執政黨正義發展黨（AKP），目前在民調中的支持率也持續上升。伊瑪莫魯是土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）最大的政治對手，也是2028年總統大選共和人民黨的人選，因此厄多安政府對這個黨加強施壓。

今天被捕的市長都位在南部地區，分別是阿達那（Adana）市長卡瑞拉爾（Zeydan Karalar）、安塔利亞（Antalya）市長伯塞克（Muhittin Bocek）及阿德亞曼（Adiyaman）市長圖特德爾（AbdurrahmanTutdere）。

同屬共和人民黨的土耳其首都安卡拉市長亞瓦許（Mansur Yavas）在社群媒體平台X發文表示：「在一個法律受政治擺佈、正義僅適用於某個群體而不顧另個群體的體系中，我們該如何信任法治或相信正義？但我們不會向不正義、目無法律和政治操作低頭。」

伊斯坦堡 厄多安 土耳其 法律

延伸閱讀

初夏熱浪侵襲歐洲…逾5萬人被迫撤離 法國土耳其局部地區發生野火

小11歲土耳其男當眾示愛 莎莎被虧「老牛吃嫩草」崩潰

以伊戰爭升級 土耳其加強嚇阻 中東陷軍備競賽

塞內加爾前選美皇后赴土耳其整翹臀 醫美命喪手術台又一樁

相關新聞

首度破例！日本長崎市長點頭了 台灣可出席「原爆日」和平祈念儀式

日本共同社5日報導，日本長崎市市長鈴木史朗當天接受媒體採訪時說，已向台灣答覆說，台方可出席8月9日「原爆日」舉辦的和平祈...

厄多安政府再打擊土耳其最大在野黨 逮捕3名市長

土耳其主要在野黨共和人民黨（CHP）的幹部表示，土耳其當局調查貪汙的行動今天一早又逮捕3名共和人民黨籍市長，他們譴責這是...

怕被搶風頭？習近平首次缺席金磚峰會 學者揭貴賓是「這國領導人」

金磚國家領導人將於周日（7月6日）起在里約熱內盧舉行年度峰會，但此次會議將面臨一個顯著的「缺席」。中國國家主席習近平將自2012年上...

明將過90歲生日 達賴喇嘛：希望活到130歲以上

即將滿90歲的達賴喇嘛今天說，他希望活到130歲以上。他數天前表明自己圓寂後會轉世，試圖平息外界對其繼任問題的臆測

破壞行動猖獗…歐盟擬定備戰策略 將囤積關鍵礦物、糧食、藥品

金融時報報導，鑒於駭客攻擊、網路犯罪、政府贊助組織發動的破壞行動日益猖獗，歐盟執委會已草擬因應方案，將囤積關建礦物和電纜...

全球首例 俄承認神學士合法執政 1目的逐步浮現

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）政府3日宣布，俄羅斯成為第一個正式承認其統治的國家，還說俄羅斯此舉是「勇敢的決...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。