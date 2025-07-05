怕被搶風頭？習近平首次缺席金磚峰會 學者揭貴賓是「這國領導人」

（德國之聲中文網）金磚國家領導人將於周日（7月6日）起在里約熱內盧舉行年度峰會，但此次會議將面臨一個顯著的「缺席」。中國國家主席習近平將自2012年上任以來首次缺席這一新興經濟體聯盟的年度峰會。

金磚國家集團，常被視為制衡西方力量的中國主導力量，此次會議正值其成員國即將面臨與美國迫在眉睫且代價高昂的關稅戰。金磚國家最初在二十年前被構想為一個快速增長經濟體的論壇，如今已日益由中國主導，其經濟增長速度和規模遠超其他成員。

中國方面尚未說明習近平缺席此次峰會的原因。前美國國家安全委員會中國事務主任、現布魯金斯學會智庫學者哈斯 (Ryan Hass) 表示：「我預計外界會對習近平缺席的原因進行猜測。最簡單的解釋可能最具說服力，習近平最近在北京接待了盧拉」。

習近平並非唯一缺席的重量級人物。因戰爭罪被國際刑事法院通緝的俄羅斯總統普亭也選擇不親自到場，但克里姆林宮表示他將通過視訊連線參與會議。同樣，伊朗總統裴澤斯基安 (Masoud Pezeshkian) 也將缺席，該國仍在與以色列持續12天的衝突中掙扎。

哈斯認為，普亭的缺席以及印度總理將作為巴西的貴賓也可能是習近平缺席的考量因素。「習近平不希望被將獲得國宴款待的莫迪 (Narendra Modi) 搶了風頭」， 哈斯說，「我預計習近平決定委派國務院總理李強出席，正是基於這些因素」。

儘管如此，習近平的缺席對於東道主巴西總統盧拉 (Luiz Inácio Lula da Silva) 來說仍是一大打擊。盧拉希望巴西在全球舞台上扮演更重要的角色。在截至2025年11月的一年裡，巴西將接連主辦G20峰會、金磚峰會以及COP30國際氣候談判，隨後將在明年迎來競爭激烈的總統大選。外界預計盧拉將史無前例地尋求第四個總統任期。

經濟議題優先 挑戰美元主導地位

對於那些將前往「美妙之城」里約熱內盧的金磚國家領導人而言，經濟議題將是首要議程。盧拉周五重申了尋找美元替代方案以用於金磚國家間貿易的設想。

「我知道這很複雜，存在政治問題」。 盧拉在一次金磚銀行活動上表示，「但如果我們不找到一種新模式，我們21世紀的結局將與20世紀的開始如出一轍」。

然而，鑑於包括中國在內的許多國家正與美國進行艱難的貿易談判，他們可能對激怒變幻莫測的美國總統川普持謹慎態度。川普已發出警告，從周五（7月4日）起，各國將陸續收到信函，告知其對美國出口商品將被徵收的關稅金額。他還威脅對挑戰美元國際主導地位的國家徵收100%的關稅。

里約天主教大學金磚政策中心主任費爾南德斯 (Marta Fernandez) 告訴法新社：「我們預計此次峰會將保持謹慎基調：最終宣言中將很難直接提及美國。」她特別指出，對中國而言，「現在似乎不是進一步加劇這兩個世界主要經濟體之間摩擦的合適時機」。

擴員帶來機遇與挑戰 內部共識面臨考驗

除了經濟議題，從「中東問題」到「氣候變化」，金磚國家成員將不得不克服根深蒂固的分歧。

金磚國家最初的成員包括巴西、俄羅斯、印度和中國，後來加入了南非。近期，沙特阿拉伯、伊朗、阿拉伯聯合大公國、埃及、衣索比亞和印尼也已加入。分析人士認為，擴員增強了該集團的潛在國際影響力。金磚國家目前的人口佔全球近一半，GDP佔全球的40%。

然而，金磚國家成員的增加，也催生了許多新的內部矛盾，尤其是在如何強硬挑戰美國的問題上。費爾南德斯表示，這種擴張「使得建立強有力共識變得更加困難」。

據瓦加斯基金會國際關係教授斯圖恩克爾 (Oliver Stuenkel) 稱，由於「利益分歧」，金磚國家成員此前未能就伊朗與以色列衝突以及隨後的美國軍事打擊發表強烈聲明。

儘管如此，巴西仍希望成員國能在峰會上采取共同立場，包括在最敏感的議題上。巴西外交部長維埃拉 (Mauro Vieira) 告訴法新社：「金磚國家（成員），在其歷史上，已成功地在重大國際問題上發出一致聲音，沒有理由這次在『中東問題』上不能如此。」人工智能和全球治理改革也將是此次峰會的重要議題。

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