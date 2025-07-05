快訊

豐原5口命案…疑團購主建議王家典當房屋 警傳喚當舖老闆到案

丹娜絲進逼最快今晚20:30發布陸警 颱風中心恐最靠近這縣市

丹娜絲颱風還沒登陸…嘉義縣豪雨釀災 橋驚見坍方破洞

聽新聞
0:00 / 0:00

首度破例！日本長崎市長點頭了 台灣可出席「原爆日」和平祈念儀式

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
日本廣島的和平紀念公園，紀念二戰時期遭受原爆，吸引眾多訪客；攝於5月30日。法新社
日本廣島的和平紀念公園，紀念二戰時期遭受原爆，吸引眾多訪客；攝於5月30日。法新社

日本共同社5日報導，日本長崎市市長鈴木史朗當天接受媒體採訪時說，已向台灣答覆說，台方可出席8月9日「原爆日」舉辦的和平祈念儀式。根據目前紀錄，若台灣這次出席則將是首次參與。

鈴木未透露做出前述答覆的時間及台方反應如何。鈴木6月曾說，台灣已表示有意參加該儀式，正討論如何應對。

共同社並指，廣島市8月6日舉辦的和平紀念儀式此前一直未將台灣作為通知出席對象，但今年該市已向台灣發送該儀式通知。

廣島 日本 鈴木

延伸閱讀

地震不斷+末日預言 日本人心惶惶

日參議院選舉 僑民在台投票：盼讓日本變更好

72歲退休男月入6萬放棄養老「到牛丼店打工」因十年前和孫子的約定

72歲獨居父月退休金4萬超寬裕 兒返家搜出「成疊催繳單」才驚覺出事了

相關新聞

首度破例！日本長崎市長點頭了 台灣可出席「原爆日」和平祈念儀式

日本共同社5日報導，日本長崎市市長鈴木史朗當天接受媒體採訪時說，已向台灣答覆說，台方可出席8月9日「原爆日」舉辦的和平祈...

明將過90歲生日 達賴喇嘛：希望活到130歲以上

即將滿90歲的達賴喇嘛今天說，他希望活到130歲以上。他數天前表明自己圓寂後會轉世，試圖平息外界對其繼任問題的臆測

破壞行動猖獗…歐盟擬定備戰策略 將囤積關鍵礦物、糧食、藥品

金融時報報導，鑒於駭客攻擊、網路犯罪、政府贊助組織發動的破壞行動日益猖獗，歐盟執委會已草擬因應方案，將囤積關建礦物和電纜...

全球首例 俄承認神學士合法執政 1目的逐步浮現

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）政府3日宣布，俄羅斯成為第一個正式承認其統治的國家，還說俄羅斯此舉是「勇敢的決...

地震不斷+末日預言 日本人心惶惶

日本九州鹿兒島十島村的吐噶喇群島(Tokara Islands)外海自上月21日起地震不斷，截至4日晚間，已發生超過12...

搭機驚見鄰座乘客收「RIP」簡訊 美航班機起飛30分鐘緊急折返

美國航空3日一架原訂飛往德州達拉斯的班機，因乘客誤解鄰座旅客手機上的簡訊，緊急折返原出發地、波多黎各的聖胡安，所幸經調查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。