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首度破例！日本長崎市長點頭了 台灣可出席「原爆日」和平祈念儀式
日本共同社5日報導，日本長崎市市長鈴木史朗當天接受媒體採訪時說，已向台灣答覆說，台方可出席8月9日「原爆日」舉辦的和平祈念儀式。根據目前紀錄，若台灣這次出席則將是首次參與。
鈴木未透露做出前述答覆的時間及台方反應如何。鈴木6月曾說，台灣已表示有意參加該儀式，正討論如何應對。
共同社並指，廣島市8月6日舉辦的和平紀念儀式此前一直未將台灣作為通知出席對象，但今年該市已向台灣發送該儀式通知。
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