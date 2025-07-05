日參議院選舉 僑民在台投票：盼讓日本變更好

日本參議院選舉將於20日舉行，首度在台灣設立投票所提前投票，今天上午有日本僑民完成投票後接受採訪時說，這次是抱著「希望日本變得更好的心情」參與投票。

日本台灣交流協會副代表高羽陽表示，投票是海外日本人應有的權益，這次在台灣擴大行使投票權，是交流協會應盡的職責。

日本政府這次配合20日舉行的第27屆參議院選舉投開票，首度在日本對台窗口機關－日本台灣交流協會台北事務所與高雄事務所2地開設投票所，方便旅居在台灣的日僑投票。

中央社記者今天上午實地赴日本台灣交流協會台北事務所採訪投票情況。此次投票所的開放日期為4日至14日，投票時間為上午9時30分至下午5時，一早即有日本僑民出現在投票所準備等候投票。

和台灣以蓋章圈選投票的方式不同，日本選舉是採用選民自行填寫候選人姓名與政黨名稱的「書寫式投票」，有別於台灣投票所，交流協會內的投票所內設置「投票記載台」（等同台灣投票所的圈票處）準備椅子、鉛筆與橡皮擦，方便投票者書寫。

此外，投票所並未設置「投票箱」，而是投票者將書寫好的選票放入專用的信封後，遞交給投票所的工作人員，即完成投票。

因工作在台旅居近2年的山本將之投票後告訴中央社記者，這次有事先準備登記可以在海外投票的「在外選舉人證」，首度在海外投票，比起透過郵寄取得選票，再把選票寄回日本，直接在投票所投票比較方便。但與日本國內的投票經驗相比，可能擔心身分造假，所以要填寫的資料比較多，這次是抱著「希望日本變得更好的心情」參與投票。

由於日本和台灣沒有邦交，未設置大使館、領事館，因此先前未在台灣設立投票所。過去在台日僑僅能提前申請投票用紙，郵寄給選舉管理委員會，或返回日本投票。

高羽陽表示，在台居住的日本國民超過2萬人，為了促進在台日本人應有的投票權益，提高便利性，交流協會此次設置「在外投票所」非常具有意義。

根據日本外務省的統計資料，截至2024年10月1日，在台灣旅居的日本人共有2萬1696人，其中具有選舉權年滿18歲以上的成人為1萬6739人。