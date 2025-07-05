快訊

豐原五口命案！姊妹「當車還債」畫面曝 關鍵團長為討錢衝當鋪找人

美媒：台積電美國廠再陷職場歧視爭議！本周又有員工提集體訴訟

老主機可以配「新顯示卡」嗎？網苦勸曝1原因：放過老CPU吧

日參議院選舉 僑民在台投票：盼讓日本變更好

中央社／ 台北5日電

日本參議院選舉將於20日舉行，首度在台灣設立投票所提前投票，今天上午有日本僑民完成投票後接受採訪時說，這次是抱著「希望日本變得更好的心情」參與投票。

日本台灣交流協會副代表高羽陽表示，投票是海外日本人應有的權益，這次在台灣擴大行使投票權，是交流協會應盡的職責。

日本政府這次配合20日舉行的第27屆參議院選舉投開票，首度在日本對台窗口機關－日本台灣交流協會台北事務所與高雄事務所2地開設投票所，方便旅居在台灣的日僑投票。

中央社記者今天上午實地赴日本台灣交流協會台北事務所採訪投票情況。此次投票所的開放日期為4日至14日，投票時間為上午9時30分至下午5時，一早即有日本僑民出現在投票所準備等候投票。

和台灣以蓋章圈選投票的方式不同，日本選舉是採用選民自行填寫候選人姓名與政黨名稱的「書寫式投票」，有別於台灣投票所，交流協會內的投票所內設置「投票記載台」（等同台灣投票所的圈票處）準備椅子、鉛筆與橡皮擦，方便投票者書寫。

此外，投票所並未設置「投票箱」，而是投票者將書寫好的選票放入專用的信封後，遞交給投票所的工作人員，即完成投票。

因工作在台旅居近2年的山本將之投票後告訴中央社記者，這次有事先準備登記可以在海外投票的「在外選舉人證」，首度在海外投票，比起透過郵寄取得選票，再把選票寄回日本，直接在投票所投票比較方便。但與日本國內的投票經驗相比，可能擔心身分造假，所以要填寫的資料比較多，這次是抱著「希望日本變得更好的心情」參與投票。

由於日本和台灣沒有邦交，未設置大使館、領事館，因此先前未在台灣設立投票所。過去在台日僑僅能提前申請投票用紙，郵寄給選舉管理委員會，或返回日本投票。

高羽陽表示，在台居住的日本國民超過2萬人，為了促進在台日本人應有的投票權益，提高便利性，交流協會此次設置「在外投票所」非常具有意義。

根據日本外務省的統計資料，截至2024年10月1日，在台灣旅居的日本人共有2萬1696人，其中具有選舉權年滿18歲以上的成人為1萬6739人。

投票 日本台灣交流協會

延伸閱讀

7／5日本大災難、瑪雅世界末日 日期明確易引發關注

7/5末日預言前夕 陸駐日大使館提醒防範自然災害

預言當天惡石島又震！日本氣象廳首度發聲：完全是巧合

最值得衝！ 日本夏季最浪漫經典活動：此生必看三大煙火大會

相關新聞

搭機驚見鄰座乘客收「RIP」簡訊 美航班機起飛30分鐘緊急折返

美國航空3日一架原訂飛往德州達拉斯的班機，因乘客誤解鄰座旅客手機上的簡訊，緊急折返原出發地、波多黎各的聖胡安，所幸經調查...

全球首例 俄承認神學士合法執政 1目的逐步浮現

阿富汗神學士（Taliban，另譯塔利班）政府3日宣布，俄羅斯成為第一個正式承認其統治的國家，還說俄羅斯此舉是「勇敢的決...

地震不斷+末日預言 日本人心惶惶

日本九州鹿兒島十島村的吐噶喇群島(Tokara Islands)外海自上月21日起地震不斷，截至4日晚間，已發生超過12...

澤倫斯基一改形象換穿西裝 背後對川普有何戰略考量

烏克蘭總統澤倫斯基6月下旬列席北約海牙峰會時一身軍風黑色西裝引人側目，這可是自俄國2022年2月入侵烏克蘭後，他在公開場合首度換裝，背後有其縝密的戰略考量。

預言當天惡石島又震！日本氣象廳首度發聲：完全是巧合

日本鹿兒島十島村惡石島今晨（5日）觀測到震度5級的地震，由於正是「2025年7月5日大災難預言」當天，日本氣象廳召開記者...

捷克突發大停電癱瘓交通 車站滯留群眾聽搖滾樂團合唱

捷克4日中午發生大規模停電，導致布拉格地鐵與電車停駛，交通一度癱瘓。儘管電力在數小時後恢復，鐵路運輸仍持續延誤，使得大批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。