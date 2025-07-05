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搭機驚見鄰座乘客收「RIP」簡訊 美航班機起飛30分鐘緊急折返

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國航空一架波音737-800飛機從加州洛杉磯國際機場起飛。資料照片。路透
美國航空一架波音737-800飛機從加州洛杉磯國際機場起飛。資料照片。路透

美國航空3日一架原訂飛往德州達拉斯的班機，因乘客誤解鄰座旅客手機上的簡訊，緊急折返原出發地、波多黎各的聖胡安，所幸經調查證實是誤會一場。

《時人》報導，波多黎各當地媒體《Primera Hora》率先披露此事。涉事航班為美航AA 1847航班，機上當時載有193名乘客，從路易斯．穆尼奧斯．馬林國際機場（Luis Muñoz Marín International Airport）起飛，原定前往達拉斯-沃斯堡（Dallas Fort Worth），但約30分鐘後就因為潛在威脅最終折返。

波多黎各爆炸物與公共安全辦公室（Office of Explosives and Public Safety）指出，一名乘客看到鄰座旅客位收到一則寫著「R.I.P.」（通常代表Rest in Peace，即「安息」之意）的簡訊，認為是對航班的威脅。

美航發言人發出聲明表示，AA 1847航班起飛不久後因潛在的安全隱患折返，並且安全降落，「執法機構檢查後，批准飛機重新起飛」。發言人強調，安全與保安是美航的首要任務，「我們對乘客造成的不便深感抱歉。」

機場營運單位Aerostar副保安主管阿爾瓦拉多（Félix Alvarado）將這則簡訊是為潛在威脅展開調查，收到簡訊的乘客證明有位親屬在前一天去世，並補充指出，他們是提早結束假期搭上該航班。

Aerostar營運總監內瓦雷斯（Nelman Nevárez）受訪時表示：「這是一場誤會，但根據安全程序進行處理，對飛機或乘客都沒有真正的威脅。」

波多黎各 航班

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