法國飛航管制員罷工第2天 航班大亂總理譴責
法國飛航管制員罷工今天進入第2天，歐洲空中交通大亂，數十萬名乘客的航班被迫取消。隨著暑假到來，法國總理白胡說，選擇在大家準備放假的日子罷工，是把法國人當成人質。
法新社報導，官方數據顯示，今天有超過1100個來往法國的航班及數百個原定飛越法國的航班遭到取消。
巴黎機場受到的影響甚至比昨天罷工第1天還要嚴重。這次罷工是由2個工會發起，目的在抗議人手不足與「惡質管理」。
這次罷工的時機尤其關鍵，因為今天是法國學期最後1天，明天開始放暑假。
在巴黎機場，旅客盯著出發班機資訊，告示牌顯示一片航班被取消。他們評估各種可能的選項，有些人顯得心煩意亂。
罷工定於今天晚間結束，預計明天航班恢復運作。
法國民航局（DGAC）表示，今天有1125個航班取消，昨天則有933個。法國航空公司（Air France）表示，長途航班未受影響。
白胡（Francois Bayrou）接受BFM電視台（BFMTV）訪問時說：「選擇在大家準備放假的日子發起空中交通管制罷工，是把法國人當人質。」
法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）也說，這次罷工「令人不可接受」。
這次罷工是由業界第2大的「全國飛航管制工程師自治工會」（UNSA-ICNA）發起，主要抗議「長期人手不足」、實施打卡制度、設備老舊，以及惡質管理措施與要求冷靜與安全的航管工作無法相容。
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