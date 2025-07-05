希臘克里特島對抗野火第3天 強風恐使餘燼復燃

希臘正努力控制克里特島（Crete）上的野火，但今天颳起的強風妨礙滅火行動。這場野火已燒毀許多森林和橄欖樹園，並迫使數以千計居民和觀光客撤離。

路透社報導，在滅火行動的第3天，當局約出動130名消防員、48輛車和6架直升機，但強風和乾燥天氣可能導致先前控制住的火勢在島上部分地區復燃。

消防隊發言人說，約800人撤出首都雅典郊區克羅皮（Koropi），當地超過120名消防員在8架飛機和8架直升機協助下與野火奮戰。

與此同時，歐洲大片地區正處於初夏熱浪，官員估計高溫至少導致全歐8人喪命。

旅遊業是希臘最大島嶼克里特島的重要收入來源，由於夏天度假旺季才剛開始就遭逢野火，當地旅館業者擔心影響未來訂房數量。

希臘氣象局預估今天氣溫將高達攝氏38度。

在雅典另一處郊區皮克米（Pikermi），約148名消防員努力對抗昨天突然燒起來的火勢，這場火危及許多民宅，導致電力中斷，促使當局將超過300人疏散到安全地帶。消防局官員說火勢已控制，但尚未撲滅。