7／5日本大災難、瑪雅世界末日 日期明確易引發關注

日本漫畫家龍樹諒的預知夢引發「7月5日現象」，相關謠言在社群媒體瘋傳，香港航空公司預判旅客縮減，決定減少航班，對日本的經濟帶來影響。回顧過去，瑪雅文化的末日預言也曾引發恐慌，這類有明確日期的所謂「災難預言」，特別容易引發關注。

「我所看見的未來完全版」描繪了漫畫家龍樹諒在某年7月5日做的預知夢，「我夢見了一場大災難。在日本列島的南部位置，太平洋的水位升高」、「突然，日本與菲律賓之間的海底砰地破裂（火山噴發）」、「太平洋周邊國家遭到巨大海嘯侵襲，巨大海浪大約是東日本大地震的3倍」。

後記中寫道，「如果做夢的日子就是災難實現化的日子，那麼下一次大災難將會是『2025年7月5日』」，該書具體寫出日期。儘管龍樹諒本人最近出來闢謠，表示當時的作品是出版社主導，也表示「（7月5日）那天不一定會發生大事」，相關傳言仍不斷。

集英社報導，神秘學雜誌「Mu」總編輯三上丈晴表示，「我所看見的未來完全版」在2021年出版後，「從2021年10月開始，接下來4年可以說邁入倒數計時」。

他指出，就像是「諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）預言1999年全人類滅亡」，以及「瑪雅文明預言2012年世界末日」一樣，這類有明確日期的預言，很容易引發人們關心。此外，這類末日論還出現了所謂的「13年週期說」，「1999年、2012年、2025年，呈現出某種節奏」。

他表示，「網路上有很多自稱通靈者或占卜師的人，以此為契機發表各種說法，但說實在的，都給人一種跟風的感覺。因為『7月5日大災難說』有點閱率，很多人搶著搭上熱潮」。

神秘學研究家角由紀子表示，受到YouTube等社交媒體的影響，部分相關影片播放次數超過200萬次，「目前在神秘學和都市傳說這個圈子內，7月5日是超級熱門話題」。

不過，角由紀子表示，「認為什麼都不會發生的人其實更多。在世界上的各種預言當中，能夠準確命中日期的例子並不多」。

她表示，「預言沒有科學依據，也不是應該全盤接受的東西。不過，它也是反映大家內心深處與潛意識的鏡子。這次的7月5日現象，反映出民眾對地震的不安。此外，像是確認逃生路線、準備緊急食品等，都有助於提升防災意識。因此，既不要過度相信，也不要過度輕視，這一點很重要」。

暫且不論真實性，這個「預言」已經帶來實質影響，在日本引發「7月5日問題」。除了來自中國、香港的旅客人數減少，香港航空公司減班之外，富士山7月1日開山後，往年常見的中國登山客也不見蹤影。

產經新聞報導，富士山8合目山上小屋相關工作人士表示，「7月上旬的中國旅客住宿預約接連取消，往年一開山就會出現的中國登山團體，7月上旬也幾乎沒有了」。

在山梨縣側攀登路線「吉田路線」5合目，工作人員會以多國語言向登山客收取4000日圓通行費，提醒防寒裝備等注意事項。相關負責人說，「以前在說明入山注意事項的時候，時常會使用中文，但今年幾乎都是用英文」，確實感受到「7月大災難預言」導致中國登山客減少。

準備帶領歐洲登山客出發登頂的男導遊說，「平時中國登山客人數壓倒性居多，但這個月20日之前幾乎沒有預約」。

不過，即使中國登山客取消預約，其他國家和日本的候補也會立刻遞補，因此不影響收益。相關人士表示，「等過了預言的5日，確認沒發生什麼事情，中國登山客應該就會回來了吧」。