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預言當天惡石島又震！日本氣象廳首度發聲：完全是巧合

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本鹿兒島十島村惡石島今晨（5日）觀測到震度5級的地震。路透
日本鹿兒島十島村惡石島今晨（5日）觀測到震度5級的地震。路透

日本鹿兒島十島村惡石島今晨（5日）觀測到震度5級的地震，由於正是「2025年7月5日大災難預言」當天，日本氣象廳召開記者會說，地震與預言毫無科學關聯，完全巧合。

在「預言之日」的這一天確實發生地震，就在近日地震頻繁的吐噶喇列島近海。氣象廳在記者會明確指出，根據現有科學知識，無法準確預測地震的發生時間、地點與規模。即使地震巧合發生於特定日期，不意味與所謂「預言」有任何科學上的因果關係，強調：「這次的地震完全是巧合。」

氣象廳以統計數據說明日本的地震多麼頻繁，每年平均發生震度1以上的地震約2000次，多的年份如2016年更高達6587次，等於幾乎每天都發生10次以上有感地震。若不斷提出預言，偶有命中純屬巧合。

氣象廳指出，問題在是否存在因果關係，這次事件沒有任何因果關係。希望正在看電視直播記者會的民眾，不要根據沒有科學根據的資訊來做判斷，應該根據科學的見解作依據。對於未知部分，氣象廳會誠實說明「不知道」，希望社會以冷靜、理性方式看待災害資訊與預言流言。

地震 日本 科學

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