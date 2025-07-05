尹錫悅二度出庭接受內亂罪調查 面對記者提問反應曝光

僅僅在一週前（６月28日）接受第一次傳喚調查後，南韓前總統尹錫悅5日再次公開出庭。與上次相同，尹錫悅身著西裝，繫著紅色領帶，對記者的提問一概保持沉默。

記者問：能否向國民道歉或對指控進行說明？是否參與事後戒嚴宣言文件撰寫？尹錫悅同樣未作回應。

特別檢察小組計劃針對尹錫悅，就阻撓執行逮捕令的嫌疑、指示刪除秘密手機紀錄的嫌疑、緊急戒嚴前後國務會議的情況，進行廣泛調查。

鑑於特檢小組此前已針對內亂罪指控調查了多名軍方相關人士，預計將對尹錫悅統展開與內亂誘導嫌疑相關的高強度調查。

關於阻撓逮捕的指控調查，將與第一次調查相同，由警察廳重大犯罪調查科科長朴昌煥負責。由於尹錫悅陣營在先前調查中曾對朴昌煥的調查提出更換調查者的要求並表示反對，這次調查可能再次引發爭執。