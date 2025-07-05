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捷克突發大停電癱瘓交通 車站滯留群眾聽搖滾樂團合唱

中央社／ 布拉格4日專電
捷克4日中午突發大規模停電，導致捷克境內與前往國外的列車嚴重延誤，使得旅客滯留布拉格火車總站。中央社
捷克4日中午突發大規模停電，導致捷克境內與前往國外的列車嚴重延誤，使得旅客滯留布拉格火車總站。中央社

捷克4日中午發生大規模停電，導致布拉格地鐵與電車停駛，交通一度癱瘓。儘管電力在數小時後恢復，鐵路運輸仍持續延誤，使得大批旅客滯留布拉格火車總站。等待期間，有樂團在大廳即興演出，吸引滯留旅客觀賞合唱，現場氣氛歡樂，未見混亂與抱怨。

捷克貿工部表示：「今日中午12點左右，布拉格及捷克北部與東部地區發生大規模停電。起因為電纜掉落，並非網路攻擊或可再生能源失靈所致。」內政部長拉庫桑（Vít Rakušan）也表示，目前無證據顯示此次事故為網路攻擊或蓄意破壞。

捷克國家電力傳輸系統營運商ČEPS表示，因一條電纜掉落，導致包括Ledvice電廠在內的電網出現中斷。事故也使另一座變電站過載，導致全國部分地區無法接入電網。

在發生停電後，布拉格的地鐵、電車停駛，馬路嚴重阻塞，交通幾乎癱瘓。數百台提款機無法運作，商店與餐廳等各類營業活動突然中止，以及部分工廠停工。

布拉格消防隊接獲大量求救電話，消防發言人雷札奇（Miroslav Řezáč）表示：「我們正處理大量受困電梯的案件。」據統計，全國共有215起電梯受困的事故。

這場停電約在3小時後復電，布拉格電車、地鐵已恢復正常運行，大部分家庭也恢復供電。然而，停電導致捷克境內與前往國外的列車嚴重延誤，部分列車延遲時間超過100分鐘。

有乘客表示：「我需要前往斯洛伐克。我的列車起初延誤50分鐘，之後變成135分鐘，最後甚至從時刻表上消失了，就像直接從布拉格開走了一樣。」

記者於晚間7點前往捷克重要交通樞紐的「布拉格火車總站」（Prague Main Railway Station），雖然車站內的商家已正常營運，但列車延誤使大量民眾滯留在月台與候車大廳。

等待期間，一支搖滾樂團在大廳演奏，吸引不少滯留旅客駐足圍觀，隨音樂搖擺合唱。現場氣氛輕鬆愉快，未見混亂與抱怨，交通危機意外變成一場即興音樂派對。

停電 捷克

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