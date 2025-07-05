快訊

丹娜絲颱風逼近！今5航線、19航次停航 下午4時增開1班澎湖到高雄

畫「命債命還」圖遭押！黃國昌：綠支持者設我靈堂 北檢在睡？

世界末日也要買！民眾睡一排搶「I'm donut？」甜甜圈 門口變野營場

販毒集團惡鬥 哥斯大黎加每九小時發生一起兇殺案

中央社／ 瓜地馬拉市4日專電
哥斯大黎加每九小時發生一起兇殺案。示意圖／ingimage
哥斯大黎加每九小時發生一起兇殺案。示意圖／ingimage

過去被認為是中美洲最安全國家的哥斯大黎加，近年因為販毒集團勢力擴張，治安急速惡化。根據司法單位統計，哥斯大黎加今年上半年一共發生了443起兇殺案，等於平均每9小時就發生一起命案。

哥斯大黎加司法調查局（OIJ）最新公布兇殺案數據，相比之下，比2024年同期一月到六月的436起多出7起，顯示治安持續惡化中。尤其是首都聖約瑟（San Jose）地區，凶殺案更比去年增加了37%，儼然成為犯罪熱區。此外，與暴力衝突無直接關聯的15名無辜民眾也遭波及喪命。

司法調查局（OIJ）分析，近年來暴力兇殺事件不斷升溫的原因，與毒品走私活動有密切關聯。由於地理位置緣故，哥斯大黎加逐漸成為南美洲毒品銷往北美國家，以及歐洲的「毒品轉運中心」。販毒集團為了掌控走私路線與據點，不時爆發激烈衝突，許多兇殺命案是由販毒集團和幫派間，爭奪毒品運輸路線和地盤所引起。

哥斯大黎加安全部門也警告，目前販毒集團和幫派之間的衝突已全面爆發，不只包括首都主要幫派的內部爭鬥，全國各地都出現武裝對峙衝突。在各界壓力下，哥國政府已增加警力部署，以及強化社區治安、槍械管制與犯罪預防等基層措施，力求從根本改善暴力問題。

不過媒體指出，高層的貪腐也造成販毒集團的猖獗。「國家報」（El Pais）報導，哥斯大黎加前安全部長甘波亞（Celso Gamboa）因為涉及與「海灣幫」（Clan del Golfo）以及「西納羅亞集團」（Cartel deSinaloa）等販毒集團合作，日前被警方逮捕。甘波亞知法犯法，擔任販毒集團和哥倫比亞幫派的協調者和顧問，協助他們將毒品走私到美國，並且利用其司法專業鑽法律漏洞。

「國家報」指出，美國司法部已經要求將甘波亞引渡至美國接受審判，這也凸顯政府高層與毒品集團的緊密掛鉤。前司法部長因販毒被逮捕，不只激化哥斯大黎加的政治對立，也暴露司法體系的腐敗和被販毒集團嚴重滲透。

哥斯大黎加擁有約510萬人口，昔日是中美洲最安全、最負盛名的旅遊國家，尤其位於加勒比海沿岸的風光，更吸引全球絡繹不絕的觀光客。但是這幾年來由於毒品問題所引發的治安惡化，旅遊觀光產業已經大受衝擊。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 販毒

延伸閱讀

美防止走私大陸 銷馬、泰AI晶片將設限

國際快捷郵包走私毒品 手套裡襯藏2.5公斤海洛因

近3年最多！台中查獲市值2.4億元愷他命毒品 偽裝成鐵觀音茶葉包

潮牌、豪車logo作包裝 黑幫販毒集團販毒吸客…刑事局送辦8嫌

相關新聞

預言當天惡石島又震！日本氣象廳首度發聲：完全是巧合

日本鹿兒島十島村惡石島今晨（5日）觀測到震度5級的地震，由於正是「2025年7月5日大災難預言」當天，日本氣象廳召開記者...

澤倫斯基一改形象換穿西裝 背後對川普有何戰略考量

烏克蘭總統澤倫斯基6月下旬列席北約海牙峰會時一身軍風黑色西裝引人側目，這可是自俄國2022年2月入侵烏克蘭後，他在公開場合首度換裝，背後有其縝密的戰略考量。

捷克突發大停電癱瘓交通 車站滯留群眾聽搖滾樂團合唱

捷克4日中午發生大規模停電，導致布拉格地鐵與電車停駛，交通一度癱瘓。儘管電力在數小時後恢復，鐵路運輸仍持續延誤，使得大批...

烏克蘭將在丹麥生產武器 首將軍工技術輸出歐洲國家

烏克蘭與丹麥代表今天在丹麥首都哥本哈根簽署軍事合作協議，雙方同意烏克蘭國防企業可在丹麥生產武器，這是烏克蘭首次與歐洲國家...

尹錫悅二度出庭接受內亂罪調查 面對記者提問反應曝光

僅僅在一週前（６月28日）接受第一次傳喚調查後，南韓前總統尹錫悅5日再次公開出庭。與上次相同，尹錫悅身著西裝，繫著紅色領...

販毒集團惡鬥 哥斯大黎加每九小時發生一起兇殺案

過去被認為是中美洲最安全國家的哥斯大黎加，近年因為販毒集團勢力擴張，治安急速惡化。根據司法單位統計，哥斯大黎加今年上半年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。