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回應斐濟反彈 陸使館：無意在南太平洋建軍事基地

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導

中國大陸近來在太平洋等海域動作頻頻，斐濟總理蘭布卡表示，太平洋島國正嘗試應對中方擴大其影響力，並反對中國在太平洋島嶼設立軍事基地。對此，中國駐斐濟大使館三日回應指，中國是來修路架橋，不是來駐紮軍隊、建立軍事基地的。

路透報導，斐濟總理蘭布卡二日在澳大利亞首都坎培拉的全國新聞俱樂部說，北京知道他會遊說其他太平洋島國領導人，反對中方建立軍事基地。報導稱，中國已經與所羅門群島簽署一項安全協議，並派遣警察駐紮幾個太平洋島國。

中國大陸駐斐濟大使館三日透過官方微信帳號回應稱，有關「中國在島國地區設立軍事基地」言論是虛假敘事，別有用心。「中國到南太地區來，做的是修路架橋，為的是改善民生，不是來駐紮軍隊、建立軍事基地的」。

大使館還說，中國對地緣競爭沒有興趣，從不尋求所謂「勢力範圍」，和島國展開合作不附加任何政治條件，不強加於人，不開「空頭支票」，主張各國在發展和島國關係時，應堅持島國自主，堅持發展優先，堅持開放包容。中方始終認為，南太地區是島國人民自己的家園，不是域外大國的後院。太平洋足夠大，容得下各國合作共贏，呼籲有關方面不要以地緣博弈的狹隘眼光看待中斐、中太關係，不要誇大渲染島國地緣競爭威脅，不要強迫島國「選邊站隊」。

大使館 斐濟 警察

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