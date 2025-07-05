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專家推估 末日預言 害日本損失1141億

聯合報／ 記者雷光涵／綜合報導

受到日本大災難預言的影響，亞洲多國民眾對赴日旅遊卻步，香港的機票預訂數比去年同期平均減少約百分之五十。日本智庫野村綜合研究所專家木內登英五月曾推估，至少會對日本造成五六○○億日圓（台幣約一一四一億元）的經濟損失。

七十歲日本漫畫家龍樹諒在其「我所看見的未來完全版」作品中，描繪她在某年七月五日做的預知夢，明確寫道「我夢見一場大災難」。

龍樹提到，「在日本列島的南部位置，太平洋的水位升高」，「突然，日本與菲律賓間的海底砰砰破裂（即火山噴發）」，「太平洋周邊國家遭巨大海嘯侵襲，巨大海浪約是（二○一一年三月十一日）東日本大震災的三倍」。

龍樹並在後記中載明，「若做夢的日子就是災難實現化的日子，那下次大災難將會是二○二五年七月五日」。

儘管龍樹本人近期出來闢謠，指稱當時的作品是由出版社主導，也說「（七月五日）那天不一定會發生大事」，然而末日預言仍在網路上持續瘋傳。

日本航空新聞社此前報導，儘管五日的預言毫無科學根據，亞洲仍出現因擔心大型天然災害而避免暑假赴日的現象，此一趨勢在香港特別明顯。

自四月起，香港知名風水師開始呼籲民眾避免前往日本，還發出類似警告，指日本與南韓的地震風險自六月至八月將升高、九月日本將面臨重大天災風險。

日本旅遊需求驟降，香港「大灣區航空」宣布，自五月十三日至十月廿五日航線減班。根據西班牙旅遊資訊公司ForwardKeys的資料數據與彭博資訊分析，自四月起，來自香港、台灣及南韓的赴日機票預訂數量持續減少，其中香港的預訂數比去年同期平均減少約百分之五十。

尤其含七月五日在內的六月下旬至七月上旬那周，預訂量更驟減百分之八十三，顯著下滑。

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